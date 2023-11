Victoria Villarruel dio detalles de sus visitas a Jorge Rafael Videla en la cárcel

Victoria Villarruel negó que mantenga visitas sistemáticas "con los genocidas" de la última dictadura militar y recordó que las reuniones que mantuvo con represores fueron en el marco de un libro que tuvo el fin de documentar sus voces.

En ese sentido, la candidata a vicepresidenta negó las versiones de que Jorge Rafael Videla estaba al pendiente de su "agenda de visitas" en la cárcel. "A Videla lo he visto dos veces con toda la furia, tres tal vez", aclaró y agregó: "Le pregunté todo lo que me interesaba sobre la década del 70".

En diálogo por LN+, la compañera de fórmula de Javier Milei ratificó no estar de acuerdo "con las desapariciones" pero que "se lo tenía que preguntar (a Videla) si quiero escribir sobre esta época".

"Tal como le pregunté a los montoneros por qué le ordenaron a sus combatientes tomarse la pastilla de cianuro. Bueno, se lo tengo que preguntar", añadió.

La abogada enfatizó que no reivindica "la dictadura militar ni las violaciones a los DD HH" y se mostró molesta por la insistencia para que ella aclara su posición al respecto.

"A mí se me pide constantemente que yo haga un acto de fe, una declaración constante de respeto a los derechos humanos donde se está todo el tiempo rascando sobre mi pasado y el de mi papá que falleció", aseveró.

Sin mencionarlos, la libertaria también disparó contra las organizaciones guerrilleras de los años 70'. "La realidad es que ni yo ni nadie de mi familia anduvo poniendo bombas, violando los derechos humanos, no secuestramos gente, no asesinamos, no atacamos unidades militares y no pusimos en peligro la democracia", arremetió.

Por otro lado, Villarruel confesó que su última visita a una cárcel la hizo "este año" pero que no ingresó al servicio penitenciario. "No es verdad que visito a personas juzgadas por lesa humanidad, también visito a presos comunes. No voy y frecuentemente tengo relación. No es así", precisó.

Acto seguido, ahondó que las reiteradas críticas sobre este aspecto son utilizadas para "distraer de lo que es la responsabilidad del kirchnerismo en lo que está pasando hoy".

Asimismo, le recordó al oficialismo las causas investigadas de corrupción como Sueños Compartidos y se expresó con dureza contra las políticas de subsidios a víctimas por crímenes de lesa humanidad.

"Por qué no nos quedan claro cuántas indemnizaciones se dieron por los derechos humanos? ¿En qué se gasta el dinero que el Estado da en concepto de derechos humanos que nunca nos mejoran los derechos humanos?", planteó.

Por último, aprovechó para pedirle al kirchnerismo para "dejar en algún momento el discurso de los 70". "A este gobierno le viene como anillo al dedo, que empiecen a hablar de lo que es el presente que es la responsabilidad de ellos", concluyó.