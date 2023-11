Daniel Orozco se presentó ante el fiscal que lo imputo por un fraude millonario

El intendente de Las Heras, Daniel Orozco, se presentó este jueves en el Polo Judicial Penal para ser imputado formalmente del delito de fraude contra la administración pública, en el marco de la causa que investiga el desvío de fondos municipales a través de la Cooperativa de Trabajo Manos a la Obra.

El ex candidato a vicegobernador de La Unión Mendocina ingresó minutos después de las 11 a la sede del Ministerio Público Fiscal para presentarse ante el fiscal de Delitos Económicos, Flavio D'Amore. El jefe comunal fue notificado y quedó oficialmente imputado en la causa en la que también hay otros funcionarios municipales acusados.

La fiscalía investiga un presunto fraude a la administración pública por el desvío de fondos a la Cooperativa de Trabajo Manos a la Obra por 35 millones de pesos. Los primeros imputados fueron el subsecretario de Políticas Sociales de Las Heras, Osvaldo Oyhenart; su yerno, Juan Pablo Pandolfi; y el titular de la asociación, Adrián Pérez.

Posteriormente el fiscal decidió ampliar la imputación al intendente Orozco y también a su esposa y secretaria de Gobierno del municipio, Janina Ortiz, además de otros funcionarios municipales como Matías Mostaccio, Mauricio Rafael Valle, Carlos Arturo Nofal, Mauro Sebastián Homan y Daniel Germán Herrera.

No obstante, el jefe comunal todavía no había sido notificado por la fiscalía, por lo que no se encontraba formalmente imputado hasta el momento.

Esa situación cambió este jueves, luego de que Orozco se presentara ante el fiscal. De todas maneras, el intendente lasherino se abstuvo de declarar y se retiró del Polo Judicial sin hacer declaraciones.