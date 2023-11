Dudas y expectativa en Mendoza por el futuro de una industria clave en el gobierno de Javier Milei

Entre las ideas que preanunció el presidente electo Javier Milei hubo una que inquieta de manera particular en Mendoza: la venta de las acciones que el Estado tiene en YPF para que quede en manos privadas. Esa petrolera es la empresa que más influencia tiene en el sistema productivo mendocino. Por lo que aporta al Producto Bruto Geográfico de manera directa e indirecta y por la diversidad de industrias en las que diversifica su actividad. Incluso hay una relación de dependencia que, algunas veces se convierte en nociva. Por eso cada movimiento alrededor de esa empresa genera repercusiones.

Los primeros mendocinos que tuvieron un acercamiento con el equipo de Javier Milei fueron los representantes del sindicato de petroleros privados, con Julián Matamala a la cabeza, quienes se reunieron con Horacio Marín, que será CEO y presidente de YPF. En esa reunión se ratificó que la petrolera tendrá como horizonte el aprovechamiento del no convencional y que no habrá movimientos bruscos al menos durante dos años. Según explicaron a MDZ quienes estuvieron en la reunión, Marín llevó tranquilidad respecto al futuro inmediato. Primero, aseguran, quieren poner en valor la empresa.

Según explicaron, YPF podría desprenderse de áreas maduras sobra las que no tienen interés comercial para que otras empresas las exploten. En la visión del gremio eso podría generar más actividad, empleo y recursos a la provincia. "Nosotros le dijimos que vamos a acompañar todo lo que implique una mejora para los trabajadores, para que haya más trabajo. Por eso nos parece importante que se dejen en manos de otras empresas más chicas las áreas que no tienen interés para YPF y que para otros sí lo pueden tener", dijo Matamala a MDZ. Su gremio es de los más poderosos de la región y tienen fuerte influencia en Mendoza, Neuquén y el resto de la Patagonia. Agrupa a los trabajadoras de empresas privadas y excluye a quienes están bajo la órbita de YPF; que están agremiados al SUPE. "Es momento de esperar que este hombre asuma bien. Mientras sea bueno para los trabajadores. Cuando se metan con los trabajadores míos, tendré que tomar acciones", aseguró el gremialista.

Dudas y prioridades

En Mendoza aún es una incógnita el futuro. Pero el nombramiento de Marín llevó algo de tranquilidad por el expertís que tiene en el tema, ya que es un referente de la industria. El petróleo tiene una amplia diversificación en la Provincia, pues toda la cadena de valor está instalada. Las inversiones más importantes se han proyectado en la refinería de Luján de Cuyo, la segunda más grande del país y que abastece a 15 provincias. El foco está puesto en ampliar la capacidad de refinado de petróleo proveniente de Vaca Muerta y en la producción de gasoil de bajo contenido de azufre, el combustible más demandado y de mayor futuro. Para ello trabaja con otra empresa "estatal" que está en problemas con el futuro Gobierno: la metalúrgica IMPSA.

La industria petrolera convencional está en declive en Argentina. Si no existiera la explotación de la formación no convencional Vaca Muerta habría una crisis energética aguda. Para Mendoza es un alerta, pues allí es donde "pierde" en la competencia por inversiones. La futura administración dio señales de que, justamente, el foco estará concentrado en las áreas más rentables; es decir todo lo no convencional. Eso preocupa por la posibilidad de que la empresa deje algunas inversiones que comparativamente no tienen el mismo potencial de ganancias que otras y que se ejecutan por la conveniencia política y el impacto social.

YPF tiene en Mendoza proyectos de inversión importantes en explotación y exploración, relacionados con yacimientos antiguos que siguen siendo rentables con nuevas técnicas. Es lo que ocurre con la recuperación terciaria que se ejecuta en Chachahuen. También con el petróleo pesado y extra pesado de Llancanelo. En cambio, la empresa tiene otras áreas que por una cuestión de escala podrían perder interés.

La petrolera conducida por el Estado tiene en Mendoza un proyecto de exploración no convencional en la formación Vaca Muerta. Son dos pozos que están en preparación y que el próximo mes podrían entrar en la etapa de fractura hidráulica, es decir perforar la roca para evaluar el potencial productivo que tiene. Luego de la prueba piloto se evalúa la viabilidad y rentabilidad del área y si es de interés para la empresa. Rodolfo Suarez y Alfredo Cornejo habían puesto gran expectativa en ese camino. Ahora dependerá de Javier Milei y el nuevo enfoque de YPF para saber si se invierte o no. Antes, incluso, hubo un acuerdo profundo entre esa petrolera y el Estado para sanear litigios, prorrogar concesiones y rebajar regalías para permitir inversiones. Incluso hay en Mendoza una impronta distinta a la que busca el nuevo presidente, pues el Estado local interviene a través de la empresa estatal EMESA.