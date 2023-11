La advertencia de Jaime Durán Barba por el inminente anuncio de Patricia Bullrich en Seguridad

Jaime Durán Barba analizó el escenario político a menos de dos semanas de la asunción de Javier Milei y fue lapidario respecto a la posibilidad de que Patricia Bullrich integre el nuevo gobierno como ministra de Seguridad. “El caso de Patricia es especial porque siendo presidente del partido, ser ministro de un Gobierno que no es del partido sin haberlo consultado, me parece peligroso", lanzó el exasesor de Mauricio Macri.

Y añadió, en contacto por radio Futurock: "Es incompatible ser presidente de un partido y participar de un Gobierno que no es del partido. Es incompatible”.

De esta forma, el consultor se mostró en sintonía con el pedido de algunos dirigentes del PRO, como el ex ministro de Cultura Pablo Avelluto, de que Bullrich renuncie a la titularidad de ese partido.

Incluso Rogelio Frigerio se sumó a esa postura el sábado pasado y recalcó que el inminente anuncio de la figura de Juntos por el Cambio para sumarse al Gabinete tuvo que haber sido consultada al espacio.

“Si Bullrich es funcionaria, no va a poder seguir siendo presidenta del partido. Me parece que eso es algo casi obvio. Para que sea una decisión institucional y de la coalición tiene que ser de todos y eso no fue así”, expresó el gobernador de Entre Ríos.

Por otro lado, Durán Barba vaticinó que habrá una “convivencia difícil” entre Milei y Macri, pero subrayó que el nuevo mandatario será quien tenga el poder.

"Tanto Milei como Macri tienen temperamentos muy fuertes y en los países presidencialistas no hay espacio para dos presidentes, lo acabamos de experimentar en Argentina. No funciona eso. No es lógico. El triunfo realmente fue de Milei, eso es real", cerró.