Rechazan citar como testigos a Alfredo Cornejo y Fernández Sagasti

Este miércoles se retomaron las audiencias en la causa Walter Bento y el Tribunal Oral Federal N°2 determinó que no es necesario citar como testigos a referentes políticos que fueron mencionados durante la declaración de Diego Barrera. Entre los nombres que dijo Barrera aparecían Anabel Fernández Sagasti, Carlos Ciurca, Alejandro Gullé y Alfredo Cornejo. El Ministerio Público entiende que los dichos de Barrera eran falsos y para demostrarlo había pedido que se cite a esas personas con el objetivo que lo desmientan. La presidenta del tribunal, Gretel Diamante, entendió que no corresponde y solamente autorizó que se cite al abogado Antonio Carrizo.

Para entender la decisión es necesario repasar lo que ocurrió la semana pasada cuando Diego Barrera declaró como testigo. Barrera, asesino condenado del despachante de aduana Diego Aliaga, había prestado declaración en dos oportunidades durante la instrucción, acusando a Bento de liderar una asociación ilícita. La semana pasada, al hablar durante el juicio, afirmó que todo lo que dijo era mentira y que lo había obligado su abogado Antonio Carrizo. En ese sentido, dijo que Carrizo se había reunido con Anabel Fernández Sagasti, Carlos Ciurca y Leonardo Comperatore y le habían bajado la instrucción de colaborar con el fiscal Dante Vega para implicar a Bento en los delitos que se investigan.

Ante esa declaración explosiva, el propio fiscal Vega pidió que se llame a declarar a esas personas e incluso abrió la posibilidad de que también citen a Alfredo Cornejo y Alejandro Gullé, que fueron mencionados en otros pasajes de la declaración de Diego Barrera.

El tribunal se tomó una semana para resolver y entendió que, por el momento, solo corresponde convocar a Antonio Carrizo. Carrizo era abogado defensor de Barrera, pero renunció a la defensa. Según Barrera, su exabogado dio un paso al costado porque Alejandro Gullé había incidido para que la causa de la desaparición de Diego Aliaga quedara en el fuero federal. "Cometí el error de nombrar al procurador Alejandro Gullé. Carrizo me dijo que había nombrado a quien no debía y dejó mi defensa", sostuvo.

Los dichos explosivos de Barrera

A Diego Barrera se le sacó compulsa por falso testimonio a raíz de las contradicciones entre lo declarado en la instrucción y lo que dijo la semana pasada en el juicio oral. Ambas versiones las dijo bajo juramento y son totalmente opuestas, por lo que evidentemente en alguna de las oportunidades mintió.

La semana pasada se desdijo respecto a la participación de Walter Bento en una asociación ilícita que habría cobrado coimas a cambio de otorgar beneficios procesales y afirmó que Dante Vega lo obligó a decir eso.

Diego Barrera el día de la testimonial.

"Hablando con mi abogado y amigo, Antonio Carrizo, me dijo 'vamos a hacer una cosa. Tengo una reunión muy importante en unos días. Se van a decidir muchas cosas y con la gente que me voy a juntar, de ahí en más vamos a ver qué hacemos. 'Tenés que seguir mis indicaciones', dijo. Tuvo la reunión y voy a decir las personas porque ya no lo tengo miedo a nada. Sé que en algún momento voy a morir, pero quiero que sepan la verdad. Carrizo se juntó con Leonardo Comperatore, Carlos Ciurca y Anabel Fernández Sagasti. El viernes vino al penal y me contó que la reunión fue positiva y que iba a haber algunos movimientos. En esa reunión se habló de que yo tenía que declarar y decir todo lo que ellos hablaron, sumado a cosas que Carrizo me dijo en aquel momento. Me citaron el 5 de febrero de 2021. Tuvimos una reunión con el fiscal Dante Vega, en la cual yo pedí protección por mi familia. Carrizo me dijo que me quedara tranquilo porque declarando íbamos a tener beneficios. Me mostraron un papel para incorporaron a la protección de testigos(...) Absolutamente toda la declaración del 5 de febrero fue manipulada por el fiscal Dante Vega y Antonio Carrizo. Me obligaron a declarar en contra de Bento, es la primera vez que lo tengo a dos metros. Me obligaron y lo tuve que hacer por mi familia", aseguró.

A raíz de ello, se decidió convocar como testigo al abogado Antonio Carrizo para ser indagado respecto a esa situación.