Causa Bento: piden citar como testigos a Fernández Sagasti, Ciurca y Cornejo tras las denuncias de Barrera

La política mendocina quedó involucrada en la causa Bento luego de que el asesino de Diego Aliaga, Diego Barrera, acusara a su exabogado Antonio Carrizo, de reunirse con Leonardo Comperatore, Carlos Ciurca y Anabel Fernández Sagasti para consensuar qué debía declarar a pedido del fiscal Dante Vega. A raíz de ello, para confirmar si las cosas que dijo Barrera y que salpican también al fiscal Fernando Alcaraz, al procurador Alejandro Gullé y a otros funcionarios judiciales, el Ministerio Público pidió que se cite a todos ellos a declarar como testigos. Incluso al gobernador electo Alfredo Cornejo.

Diego Barrera era considerado el "testigo estrella" y su declaración inicial comprometía a Walter Bento y los presuntos integrantes de la banda delictiva. Luego confirmó todo en una segunda declaración y más tarde ante el Consejo de la Magistratura. Sin embargo, ayer al declarar en el juicio dio una versión diferente y apuntó contra el fiscal Dante Vega, asegurando que lo obligaron a declarar contra Bento.

En ese punto, implicó a dirigentes políticos como Carlos Ciurca, el exministro de Seguridad, Leonardo Comperatore, y la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti. Según la nueva versión de Barrera, todos ellos se juntaron con su exabogado, Antonio Carrizo, y le dijeron que declarara contra Bento.

"Carrizo estaba enloquecido y me dijo que volviera a declarar. Distintos personajes me llamaban para ensuciar gente y decir cosas hasta del gobernador (Alfredo) Cornejo. Un montón de barbaridades porque no eran a fin al partido de Antonio Carrizo. Prepararon la segunda declaración y no me habían dado nada. La segunda declaración la armó Carrizo a pedido del fiscal Dante Vega. Colaboraron otros personajes que me llamaban a mi teléfono. Así me fueron teniendo rehén de toda esta locura con mi familia. Nunca pensé que íbamos a terminar de esta forma", destacó Barrera, condenado a prisión perpetua por asesinar a Diego Aliaga.

A raíz de ello, el fiscal Dante Vega desistió de hacerle preguntas a Barrera y solicitó al tribunal que se incorporen nuevos testigos para corroborar la veracidad de los dichos del "testigo estrella". Por eso, pidió que se cite a declarar a Fernández Sagasti, Carlos Ciurca, Leonardo Comperatore, Antonio Carrizo, la abogada Elena Quintero (a la que Barrera acusó de trabajar para Vega), Andrea Laso, el fiscal Carlos Torres (Barrera dijo que tiene información sobre torturas que sufrió en la cárcel), el titular del servicio penitenciario Eduardo Orellana, y al procurador de la Corte, Alejandro Gullé, entre otros. Incluso que se evalúe citar al gobernador electo Alfredo Cornejo.

"Cometí el error de nombrar al procurador Alejandro Gullé. Carrizo me dijo que había nombrado a quien no debía y dejó mi defensa. Aparecieron Pablo Cazabán y -guarden este nombre- la doctora Elena Quintero (abogada de Janina Ortiz). (...) Quintero me dijo que me iba a seguir asistiendo desde afuera sin que se enterara Cazaban. Según Elena Quintero, ella habló con Diego Stuto para hacerle la cama a Jaime Alba. Fue por orden de Dante Vega", expresó Barrera.

Para la defensa de Walter Bento, el pedido de Vega tiene como objetivo amedrentar al testigo Barrera por haber declarado en su contra. "Es una forma oblicua de amedrentar y de defenderse. Es una forma de obstaculizar la declaración de un testigo. Podría haber terminado. Creo que se sintió ofendido. Creo que es de una deslealtad absoluta. Este testigo fue mencionado 70 veces como prueba de cargo contra Bento. Entiendo que no le guste lo que dijo ahora. Nosotros somos los principales interesados en que se dilucide si está diciendo la verdad. Es una posición inaudita de interferencia en cuanto la continuidad del juicio que está en marcha", aseveró el abogado Mariano Fragueiro Frías.

El giro en la declaración de Barrera genera sospechas y la mención de figuras políticas embarra aún más una causa de por si compleja. La presidenta del Tribunal Oral Federal N°2, Gretel Diamante, pidió continuar con la declaración para luego decidir si se le da lugar al requerimiento de nuevos testigos por parte del Ministerio Público Fiscal.