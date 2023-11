Reino Unido felicitó a Javier Milei pero afirmó que Malvinas es una cuestión "resuelta"

Continúan las repercusiones tras el triunfo de Javier Milei, quien asumirá como nuevo Jefe de Estado el próximo 10 de diciembre, y uno de las reacciones más comentadas provino desde el Gobierno británico.

Desde Reino Unido felicitaron al presidente electo e insistieron en trabajar por una "relación sólida y productiva". Sin embargo, también reafirmaron su postura sobre las Islas Malvinas, afirmando que el litigio por su soberanía es "una cuestión resuelta".

"Como miembros del G20 y con una próspera asociación comercial, esperamos desarrollar una relación sólida y productiva", expresó el vocero del primer ministro británico Rishi Sunak, que difundió que el Ejecutivo “transmitió las felicitaciones" a Milei.

Al ser consultado por la posición adoptada por el libertario respecto a las Islas Malvinas, el funcionario británico fue contundente sobre las reivindicaciones argentinas sobre la soberanía de las Malvinas.

"No he visto los comentarios más recientes al respecto. Creo que (Milei) ha planteado varios puntos diferentes al respecto durante la campaña", contestó en primera instancia. Durante la campaña, el líder de La Libertad Avanza había planteado que se debían "hacer todos los esfuerzos para recuperar las islas por la vía diplomática”.

No obstante, el vocero del primer ministro completó su respuesta de forma tajante: "Por nuestra parte, obviamente es una cuestión resuelta desde hace tiempo. No hay planes de revisar eso. La posición de las Islas Malvinas está resuelta hace algún tiempo y no cambiará".

También el secretario de Estado de Relaciones Exteriores del Reino, David Rutley, saludó la victoria de Milei en la segunda vuelta del domingo

“Enhorabuena a @JMilei por su elección como próximo Presidente de Argentina. El Reino Unido espera desarrollar una relación constructiva con usted y su equipo en los próximos meses", agregó el también subsecretario para las Américas y el Caribe de la Cancillería británica en su cuenta de X.