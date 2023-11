Llega Sergio Massa a Mendoza y, ¿se reunirá con Rodolfo Suarez?

Finalmente, Sergio Massa llega a Mendoza este viernes. Con la mira puesta en el balotaje que lo enfrentará con Javier Milei (La Libertad Avanza) el 19 de noviembre, el candidato presidencial de Unión por la Patria y ministro de Economía de la Nación arriba a la provincia tras haber postergado su viaje, que inicialmente estaba previsto para este último miércoles.

En la tarde de este jueves trascendió que Sergio Massa se reunirá con el gobernador Rodolfo Suarez, bajo un contexto en el que el mandatario provincial adhirió a la "neutralidad" respecto de a quién apoyará de cara al balotaje. No obstante, el cónclave entre ambos no fue confirmado en los pasillos de Casa de Gobierno y, de concretarse, sería con el fin de abordar cuestiones vinculadas a la gestión y no en vistas de las elecciones. "Sí, lo recibe, pero siempre y cuando traiga fondos", aseveraron a MDZ en clara alusión al pedido de asistencia tras los estragos causados por el viento Zonda este fin de semana.

Alfredo Cornejo -gobernador electo- presentó junto a Mariana Juri un proyecto en el Senado para que el Poder Ejecutivo a través del Banco de la Nación Argentina (BNA) adopte medidas especiales para la refinanciación de las obligaciones de los comerciantes y productores afectados y se instrumenten regímenes especiales de pago por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). El escrito también solicita la asistencia técnica y financiera realizando aportes no reembolsables para gastos de reparación de viviendas y de inversión y operación para recomponer la capacidad productiva, con preferencia a emprendimientos familiares con pequeñas escalas de producción y subsistencia.

Massa también mantendría un encuentro con Alejandro Vigil, en Casa Vigil. Su actividad con el reconocido enólogo era parte de la agenda suspendida el miércoles, por lo que el ministro buscaría concretarla. Posteriormente, será recibido a las 16 hs por el intendente de Maipú, Matías Stevanato, para participar en la presentación del "Programa Integral de Ciudades Seguras", que contempla la construcción de nuevos Centros Inteligentes de Monitoreo para el "fortalecimiento de espacios existentes y la implementación de distintas iniciativas en materia de seguridad".

Será en el Hotel Esplendor del Complejo Arena Maipú y contará con la presencia de todos los aliados de Massa en la provincia. Desde los intendentes peronistas, hasta aquellos miembros de La Unión Mendocina -espacio de Omar De Marchi- que respaldan al candidato de Unión por la Patria. Por ejemplo, el diputado provincial Jorge Difonso; el intendente de San Carlos, Rolando Scanio; su sucesor en la comuna del Valle de Uco, Alejandro Morillas; el intendente de Lavalle, Roberto Righi; entre otros. Asimismo, oficiará como anfitriona la diputada provincial electa y directora del BICE Fidecomiso, Gabriela Lizana.

Sergio Massa visitó Mendoza en agosto.

El 10 de octubre, en la previa a las elecciones generales, Sergio Massa decidió suspender a último momento su visita a la provincia, que finalmente terminó concretando dos días después, pero únicamente en San Rafael y sin pisar el Gran Mendoza. En aquella ocasión, lo que lo motivó fue la escalada de la cotización del dólar, que ese día superó la barrera de $1.000 por primera vez. La última vez que que estuvo en el área metropolitana fue el 1 de agosto, en la antesala de los comicios PASO.

Massa se ilusiona con sumar respaldo en Mendoza luego del crecimiento que obtuvo en las elecciones generales con respecto de las PASO. Unión por la Patria cosechó 24% de los votos el 22 de octubre, es decir, 7 puntos más que en las primarias del 13 de agosto.