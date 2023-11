Tras el acuerdo con el PJ, Alfredo Cornejo ya tiene presupuesto para su primer año

El gobernador electo Alfredo Cornejo ya cuenta con el paquete de leyes económicas para su primer año de gestión, luego del pacto alcanzado durante la tarde este lunes con los intendentes opositores del PJ. Este martes el Senado dio sanción definitiva a las leyes de Avalúo, Impositiva y Presupuesto 2024 con el acompañamiento del peronismo. El oficialismo obtuvo la autorización para endeudarse por $29 mil millones para continuar con la obra de extensión del Metrotranvía y también consiguió el aval para el roll over durante un año.

Los proyectos que habían sido aprobados ayer por la tarde en la Cámara de Diputados tomaron estado parlamentario durante la sesión del Senado de este martes y se avaló el tratamiento sobre tablas para el posterior visto bueno de la Cámara Alta.

Tanto Cambia Mendoza como el bloque del Frente para Todos-PJ votaron a favor de las iniciativas, mientras que los senadores de La Unión Mendocina lo hicieron en contra.

De esta manera, Cornejo ya tiene aprobada la pauta de gastos para el primer año de su segundo mandato como gobernador. El futuro mandatario logró el aval opositor tras reunirse este lunes con los intendentes electos del peronismo, luego de que el candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, bajara línea para darle luz verde al consenso con el radicalismo provincial.

El Senado dio sanción definitiva a los proyectos de Avalúo, Impositiva y Presupuesto 2024. El oficialismo tuvo el apoyo del peronismo en la votación de la pauta de gastos y solo votaron en contra los senadores de La @UnionMendocina. @mdzol @mdz_radio pic.twitter.com/n2LYvdUmwh — Gianni Pierobon (@gmpierobon) November 14, 2023

Uno de los puntos del acuerdo entre el oficialismo y el justicialismo fue la eliminación del artículo del Presupuesto en el cual se modificaba el reparto de fondos a las comunas según el crecimiento demográfico en el último Censo.

Asimismo, la oposición se comprometió a acompañar el pedido de endeudamiento por $ 29 mil millones para avanzar con la extensión del Metrotranvía, a la vez que se incluyeron autorizaciones vinculadas a la obra de la doble vía Junín-Rivadavia y para Aysam y otros operadores de agua y saneamiento de Luján y Maipú.

En tanto, el futuro gobernador consiguió el aval para el roll over durante un año, de manera que podrá acceder a deuda para refinanciar vencimientos de deuda. El peronismo había rechazado esta autorización durante los últimos años, pero en esta oportunidad alcanzó un consenso con el oficialismo provincial.

Durante el debate legislativo el bloque de La Unión Mendocina, integrado por senadores del PRO demarchistas, explicó los motivos por los cuales rechazó las iniciativas.

El senador de este espacio, Valentín González, manifestó que los proyectos deberían haber sido tratados por la nueva composición legislativa.

"Existe un llamativo apuro para aprobar estas tres leyes que son las más importantes de la provincia", remarcó el legislador demarhista y atribuyó la prisa a "los acuerdos que haya establecido Cambia Mendoza y La Cámpora para evitar tener que conversar con La Unión Mendocina".

El presidente del bloque peronista del Senado, Lucas Ilardo, replicó las críticas del demarchismo por el acuerdo alcanzado con el oficialismo.

"Quiero darle la bienvenida a los nuevos miembros de La Cámpora: el intendente Rolando Scanio y los diputados Jorge Difonso y Gabriel Vilche", expresó apelando a la ironía el legislador, haciendo referencia a que esos dirigentes de La Unión Mendocina avalaron el proyecto del Presupuesto 2024.

"Ocho presupuestos consecutivos aprobaron al gobernador Cornejo y al gobernador Suarez. Realmente es llamativo y no podía quedarme en silencio porque hace algunos meses nos pedían aprobar el endeudamiento para el Metrotranvía. Estaban a favor del Metrotranvía y ahora están en contra. Si LAUM tiene problemas con Cornejo, los tiene que resolver con Cornejo pero no mentirle a los mendocinos", indicó Ilardo.

En tanto, concluyó resaltando que "el peronismo ha hecho una apuesta al diálogo y a la institucionalidad. Ese diálogo con Alfredo Cornejo es una apuesta a iniciar una nueva relación política, que estuvo singada por muchísimos caminos sinuosos y tenemos que andar por el sendero de la racionalidad".

Por su parte, el presidente del bloque radical, Martín Kerchner, agradeció el acompañamiento del peronismo como un aporte a la institucionalidad.

No obstante cargó contra las críticas de La Unión Mendocina por apuntar sobre el apuro en la aprobación de los proyectos. "No estamos dispuestos a la hipocresía de decir una cosa en privado y otra en público. Hemos tenido reuniones con todos los miembros de esta cámara y si no lo reconocen quedará en ellos el uso de su palabra", señaló.