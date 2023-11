La controversial revelación que hizo Victoria Villarruel sobre el aborto

Victoria Villarruel confirmó que, en caso de que Javier Milei sea electo en las elecciones del próximo 19 de noviembre, impulsarán una discusión alrededor de la Ley de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. "Nosotros somos los dos providas, así que para nosotros tiene que haber una discusión respecto de esto", dijo en alusión a la postura que comparte con el líder de La Libertad Avanza.

Sin embargo, la candidata a vicepresidenta evitó entrar en precisiones respecto a las fechas de un eventual debate o sobre una hipotética presentación de un proyecto de discusión en el Congreso. "Me gustaría que la discusión se diera sobre bases científicas y sobre argumentos serios y no tan ideologizados como los que tiñeron la promulgación de la ley en el 2020", consideró en diálogo por TN.

En esa linea, manifestó que la normativa actual "se termina estirando hasta el infinito". Acto seguido, Villarruel dejó una fuerte definición al respecto: "Hoy encontrás mujeres que están abortando chicos a término”.

Cuando el periodista le pidió algún sustento de documentación sobre esa percepción, agregó: "Solamente con alegar que tenés problemas de tipo psicológico, la madre puede obtener la autorización para el aborto. Entendamos que no es el espíritu de la ley". No obstante, aclaró que "es un tema cuya urgencia no es inminente" ya que "la economía está totalmente desorbitada".

En otro pasaje de la entrevista, Villarruel cargó contra Sergio Massa a raíz de su posición confrontativa en el debate contra Milei. "Lo que se vio todo el poder del Estado, un verdadero David contra Goliat. Es el pequeño poder del ciudadano contra un Estado que abarca todo y Massa mostró todo lo que tenía a su alcance", expresó.

Según la diputada nacional, eso le sirvió al dirigente del oficialismo "sacarle atención a una gestión que está destrozando el país" aunque valoró que también se vio que "Javier no es la persona que pintaron".

Por último, cuestionó con dureza al ministro de Economía por insinuó que el Banco Central le rechazó un psicotécnico a Milei y no le renovó la pasantía. "Me pareció espantosa la acotación del Banco Central. ¿De dónde lo sacaste? ¿Nos estás estudiando?", cerró.