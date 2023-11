De Las Heras a Got Talent: el insólito baile en apoyo al intendente Orozco en la municipalidad

La mañana de este viernes fue una mañana tensa en el departamento de Las Heras. En primer lugar, el intendente Daniel Orozco convocó a una conferencia de prensa en el edificio municipal para explicar algunas situaciones sobre la imputación que recibió en el día de ayer por fraude a la administración pública. A su vez, en la plaza Marcos Burgos frente a la municipalidad se realizó una protesta por parte de preventores por sueldos atrasados.

Sin embargo, esa no fue la única situación que se presentó en Las Heras este viernes. Frente a la protesta de los preventores que pedían las explicaciones pertinentes al intendente Orozco, un grupo de adultos mayores y empleados municipales seguidores del excandidato a vicegobernador de La Unión Mendocina, realizó una coreografía, poco coordinada, que causó revuelo en las redes sociales.

Un grupo de seguidores del intendente de Las Heras @mdanielorozco hacen una coreografía frente a la municipalidad mientras hay una protesta de preventores por aumentos salariales. @mdzol @mdz_radio pic.twitter.com/bBOTQUHi1b — Gianni Pierobon (@gmpierobon) November 10, 2023

La perfomance estaba integrada por un total de una docena de personas que se acercaron a respaldar al actual jefe comunal vestidos con una clara identificación del municipio lasherino. La música que sonaba de fondo era de Cindy Lauper con el icónico tema llamado: "Girls Just Want to Have Fun".

A pocos metros se desarrollaba una protesta de preventores de la comuna que reclamaban por atrasos en sus salarios y el pago de horas extra, entre otros beneficios adeudados. Hubo intercambio de gritos de un lado a otro pero el cruce no pasó a mayores.