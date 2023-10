"Es una operación orquestada por Irán, quieren borrar a Israel del mapa"

Periodista: Embajador, buenas tardes. Primero nuestra solidaridad con lo que esta sucediendo con su país. ¿Puede explicarnos exactamente como fue el ataque de Hamas? ¿Cómo sucedió?

Eyal Sela: Hoy a la madrugada de Argentina, a las 6 de la mañana hora de Israel, las organizaciones de la Yihad islámica, todos los que quieren borrar a Israel del mapa, comenzaron a atacar. Primero ingresaron a algunas aldeas y kibbutz y captutaron y atacaron inocentes, Tomaron a rehenes como escudos. También atacaron algunas bases militares e ingresaron por mar con lanchas terroristas que tienen ellos. La tercera cosa fue atacar con misiles a ciudades inclusive más lejanas hasta Tel Aviv.

P: ¿Cuál es el saldo hasta este momento?

E.S: Tenemos mas de 100 muertos y miles de heridos. Hay capturados que Hamas usa como escudos humanos. Son israelíes, niños y también otros no israelíes, trabajadores. Ellos no dan la información correcta y ahora los usan como escudos humanos. Además, no estamos seguros si no están en otros lugares donde hay rehenes.

P: ¿Cómo fue organizado el ataque? ¿Qué se sabe hasta ahora?

E.S: Es una operación orquestada por Irán, con todo el apoyo de Irán, un país que quiere borrar a Israel del mapa, y ejecutada por organizaciones terroristas

P: ¿Cómo evalúan la internacional al ataque?

E.S.: Es muy fuerte el apoyo de la comunidad internacional a Israel. Aquí hubo respuesta de la Cancillería, del presidente, de cuatro de los candidatos presidenciales, Patricia Bullrich, Sergio Massa, Javier Milei y Juan Schiaretti. Tambien la solidaridad de muchos gobernadores, intendentes y dirigentes.

P: ¿Por que un ataque en este momento?

E.S.: Primero estamos en medio de una fiesta judía, Simjat Torá. Esto es muy similar a los que sucedió hace 50 años durante Yom Kipur. esto es algo preparado desde hace mucho tiempo. Últimamente había avances en las negociaciones de paz y los enemigos de la paz siempre atacan.

P: ¿Cómo cae este ataque en el contexto de Medio Oriente?

E.S.: Están los que quieren la paz, los que no quieren la paz, los que respetan los derechos a las mujeres, a las minorías LGBT. Son quienes quieren vivir en la paz y están los que quieren vivir en violencia y no aceptan los derechos de quienes mencioné, como Hisbollah en el Líbano.

P. ¿Qué proyección en el tiempo tiene este ataque?

E.S.: Eso no puedo decirle. El gabinete israelí está reunido ahora. Tenemos la obligación de garantizar que esas organizaciones no puedan hacerlo nunca mas.

P: Embajador, muchas gracias.