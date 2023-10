Ramiro Marra se enojó y abandonó una entrevista sobre cambio climático

El candidato de Javier Milei en la Capital Federal, Ramiro Marra, dio una entrevista a un periodista especializado en cambio climático y salió de la peor manera. Las preguntas fueron incomodando al candidato hasta que decidió, de forma unilateral, dar por terminada la charla en un momento de tensión total. No es la primera vez que el candidato liberal tiene un mal momento con la prensa, había pasado ya en entrevistas de televisión y radio, incluso la semana pasada, antes del debate porteño.

El gesto adusto y poco amigable de Ramiro Marra se exhibió desde el comienzo, donde el eje sobre el clima y el cambio en el mundo y la ciudad se pusieron en foco. Las primeras definiciones de Federico Pellegrino, periodista que representa diferentes organizaciones internacionales que apoyan la agenda 2030, pusieron en alerta al liberal, quien cruzó de principio a fin al entrevistador y no logró terminar el cuestionario.

Las primeras preguntas confirmaron lo que el candidato no había presupuesto: todo iba a girar en torno al cambio climático y los factores contaminantes, la sustentabilidad, los espacios verdes y el ecosistema porteño, todo lo que la agenda liberal rechaza de plano, empezando por la creencia sobre el cambio climático. La alianza de Eco House Global, Ahora Qué, Correntinos Contra el Cambio Climático, Alianza Por El Clima, EcoNews, Sustentabilidad Sin Fronteras, Change.org y Amnistía Internacional colabora con la acción de la campaña #YoVotoAmbiente.

Duro. Ramiro Marra, contra el ambientalismo.

"No me interesa ser hipócrita, vos estás volcado, tenés una tendencia y la respeto, pero no está en mis prioridades, no me interesa mentirle a la gente", dijo Marra. La crítica giró entorno al déficit habitacional, las ciclovías, Costa Salguero, el real state, todo fue divergencia desde el comienzo hasta que se hartó y pidió que apaguen las cámaras con la mirada explícitamente llena de enojo.

Ramiro Marra defendió toda la plataforma liberal y planteó la necesidad de correr el Estado de los distintos temas que planteó el entrevistador, subiendo de tono las definiciones hasta decidir dar por terminada la charla.

Las organizaciones que financian la plataforma y las entrevistas ya hicieron alianzas previamente, por ejemplo, a favor del aborto, donde se utilizaron distintos medios y plataformas para lograr instalar el tema y su consecuente aprobación parlamentaria, donde parte de Juntos por el Cambio, la Izquierda y el kirchnerismo votaron juntos.

La entrevista entera