Ramiro Marra: "Vamos a dejar tercero al kirchnerismo"

Ramiro Marra está convencido de que es la hora de los liberales. Es contundente, interrumpe, es ansioso y casi no pestañea. Asevera cada idea casi sin moverse. Está confiado. Es quien representa las ideas de Javier Milei en la Ciudad de Buenos Aires y se autopercibe "el más antikirchnerista de la Argentina”. Cree que haber sido candidato de Roberto Lavagna en la última elección presidencial le dio experiencia. Le dio bronca el viaje de Martín Insaurralde con su novia Sofía Clerici y cree que va a poder dar por terminados los piquetes que "esclavizan" a los que marchan casi a diario en las principales avenidas porteñas.

Marra llegó con medias verdes y paso apurado a la redacción de MDZ con un colaborador con el que interactuó hasta empezada la charla. El teléfono está estallado, no para y tiene días muy extensos. Es economista, asegura 23 años de experiencia en el rubro con sus jóvenes 40 años. Heredó la empresa de los padres y se fue a los 35 a vivir solo, mientras daba comienzo a su exitoso canal de Youtube para dar consejos financieros. Es disruptivo, serio y muy vinculado a distintos actores de la política, de los que es amigo pero no lo cuenta abiertamente. Así llegó Ramiro Marra.

-Estamos con una persona que quiere dar el batacazo para representar la idea de la libertad de Javier Milei en la Ciudad, hablamos de Ramiro Marra, que tuvo la amabilidad de venir.

-No es que quiero, es que lo voy a lograr y no, no hay que ponerlo en duda. Bien. Estamos convencidos de que la próxima elección del 21 de octubre vamos a salir segundos dejando tercero al kirchnerismo y ganar en el balotaje con Javier Milei presidente.

-Mientras charlamos hace una hora nos enteramos que Martin Insaurralde se baja, lo echan de Lomas, arrancó una causa. ¿Qué te pasa cuando ves el yate, la langosta, la modelo, el intendente, todo junto?

-No lo creí­, tuve que ir a las redes sociales de ella y chequear si era todo una cuenta trucha, cuando me di cuenta de que era cierto, me indigné; me dio mucha bronca. Y no te lo digo como dirigente político, sino como ciudadano que soy, que son las cosas que a uno le molestan. No me molesta porque el amor o el intento amor que pueden llegar a tener, son libres y no los juzgo sino el tema de cómo justificar eso y los excesos. Y lo que más bronca me dio, que tampoco no estoy siguiendo la novela por redes sociales, por los medios, es que hayan puesto las fotos de impunidad.

-¿Cómo harías para evitarlo en tu gabinete? Supongamos que en diciembre entran en la sede de Gobierno de Uspallata, ¿cómo haces para evitar que te pase?

-Pero alguien puede tener una guita, el tema es que sea lícita, lo otro es cometer un delito, no hay discusión sobre eso, el tema es cómo se justifican los gastos, o sea, cualquiera se puede ir a Marbella con quien quiera si tiene la posibilidad económica de hacerlo. En este caso eso no se paga con una tarjeta, se paga en efectivo.

-Cómo vas a hacer para meterte en un balotaje si vos tenés que ganarle a una fuerza que poco tiene que ver como vos, como la de Leandro Santoro. Vos a tener que ganarle a los progresistas, el radicalismo de Los Irrompibles, alfonsinistas.

-Me estoy preparando hace 20 años para ganar y desde que existe el kirchnerismo, el concepto kirchnerismo, estoy en contra. Me siento el más antikirchnerista de este paí­s, me auto percibo así. Mi objetivo es dejarlo tercero en esta etapa.

Tridente. Ramiro Marra, Javier Milei y Victoria Villarruel.

-Después tener que ir como David y Goliat con la marca muy fuerte en la Ciudad que gobierna Juntos por el Cambio

-Nuestro espacio siempre da sorpresas, nuestro espacio siempre va para adelante y para donde sabemos, la libertad avanza. Podríamos­ habernos llamado los liberales; no, vamos para adelante. O sea, le pusimos un í­mpetu al nombre de nuestro espacio que diga no aflojamos, con un Javier Milei ganando en primera vuelta creo que tenemos muchas chances también de ganar el balotaje.

-Dentro de Juntos por el Cambio hay dirigentes con ideas similares, liberales, los que se decían halcones como Waldo Wolff, Yamil Santoro, Roberto García Moritan. ¿Los convocarías?

-No me parece que haya que ponerles nombre y apellido. Simplemente es como ver la Argentina. Creo que va mucho más allá de las personas, en particular todos los que vean que la Argentina tiene que ir hacia la libertad. Bienvenidos a la fuerza del cielo, como decimos nosotros.

-Con respecto a lo que es la mayor problemática de la Ciudad, o por lo menos lo que nos molesta bastante que es tema de tránsito y protesta social, ¿qué hacemos?

-Bueno, la protesta social es algo que es otra cosa. No tenemos que confundir manifestaciones contra piquetes. Hay una industria que es administrada por unos mafiosos, por unos delincuentes que obligan a otra gente a ir a esas marchas, las cuales no quieren estar ahí, los tienen esclavizados. Por un lado va a haber medidas a nivel nacional para que no tengan más el poder de poder administrar planes sociales y en la Ciudad de Buenos Aires cumplir la ley, como dice el artículo 194 y Código Penal. No hay discusión. Ramiro Marra busca entrar al balotaje contra Jorge Macri.

-Subte, dos puntos: desarrolle

-Primero decir que si ya prometen nuevas estaciones que no están teniendo en consideración la situación económica que está la Argentina. Por eso es muy importante que Javier Milei llegue a ser presidente para empezar a poder conseguir esos créditos necesarios para poder construir nuevas estaciones y si es necesario, nuevas líneas, pero no es el momento. Primero tenemos que conseguir un servicio mucho más eficiente y con eso tenemos una propuesta para que el subte funcione más cantidad de horas en casi todos los días, porque eso va a fomentar también que mucha gente pueda utilizar lo que hoy está pasando con muchos chicos salen de la universidad, no se puede tomar el subte o los propios fines de semana propios de fines de semana, y muchos chicos salen y no tienen el subte para poder tomárselo cuando salen.

-El otro día veía a un grupo de propietarios en la Ciudad de Buenos Aires que quieren alquilar su departamento en buena guita, en dólares y que no los jodan. ¿Qué pensás del tema alquileres?

-Nosotros siempre vamos a derogar la ley, tanto a nivel nacional como en Buenos Aires, porque sabemos que está mal y hay un montón de distorsiones y problemas porque estamos hablando de alquileres y porque tenemos un sistema financiero totalmente destruido. Entonces, ya no hablamos más de una hipoteca, ahora estamos hablando de que los jóvenes no pueden alquilar. Nosotros queremos volver a discutir sobre hipotecas, lo de los alquiler lo vamos a resolver, pero también tenemos una perspectiva de cambiar el sistema financiero argentino donde se fomenten nuevas hipotecas.

