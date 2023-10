Lapidaria respuesta del macrismo a Martín Lousteau

El diputado nacional Hernán Lombardi defenestró a Martín Lousteau con un fuertísimo mensaje vía X -ex red social deTwitter-. "Hasta acá llegaste individualista soberbio, autor de la 125. Votá a Massa si eso es lo que pensaste siempre, funcionario del kirchnerismo", publicó Lombardi. "Y falso sabelotodo, aprendélo bien: ni los radicales te quieren", sumó.

"Pero ensuciar a Mauricio Macri que fundó el PRO, que ayudó a fundar una alternativa a estos mafiosos, que fue 2 veces jefe de gobierno y luego Presidente, pasa todos los límites. Tergiversás la historia. Abandonaste irresponsablente tu puesto de Embajador en USA. Desde que lugar hablás, cuando alguien te eligió para algo?", le contestó Lombardi a Lousteau, quien más temprano había comentado sobre Mauricio Macri.

Laura Alonso, otra referente del partido, también le contestó al senador nacional y líder de la UCR, Martín Lousteau: "El único fracaso sos vos, 125. Volvé al kirchnerismo: siempre te sentó mejor". Le recordó su paso por el kirchnerismo como Ministro de economía entre 2007 y 2008, en donde renunció tras el escándalo de la resolución 125, en donde hubo un aumento de retenciones al sector agropecuario.

El diputado nacional Damián Arabia cruzó se sumó a las críticas a Lousteau. "Fuiste ministro de economía de Cristina; autor de la 125; perdiste la elección a jefe de gobierno yendo por fuera de Cambiemos; a pesar de eso fuiste embajador en USA nuestro y renunciaste para volver a enfrentarnos y volver a perder. Anda pa’ allá Lousteau, votá a Massa", vaticinó.

El fuerte mensaje de Hernán Lombardi

"Martín, no vale todo para justificar un voto. Mauricio fundó el PRO, armó Cambiemos y fue Presidente, derrotando un kirchnerismo que parecía eterno. Además tuvo la grandeza de convocarte como Embajador, y vos mismo dijiste que había cambiado el sistema político argentino", escribió Darío Nieto, quien cumple su función como legislador porteño.

El mensaje de Lousteau que abrió el fuego cruzado

El referente de la UCR, Martín Lousteau había publicado que Mauricio Macri "es el gran responsable del fracaso de Juntos por el Cambio y de traernos a esta situación angustiante de tener que elegir entre dos opciones pésimas para el futuro de la Argentina. Por graves errores en su gobierno, Macri trajo de vuelta a Cristina y al kirchnerismo en 2019".

"Luego, por su capricho personal, porque él no podía ser candidato, destruyó la candidatura de Larreta y, finalmente, la de Bullrich. Ahora nos trae a Milei, o de nuevo a Massa con el kirchnerismo. Era él o nadie. Pero las cuentas las pagamos siempre los mismos: todos los argentinos. Encima, con infinita hipocresía, no se hace cargo de nada y responsabiliza a los demás", cerró Lousteau.

El tuit de Martín Lousteau

Mauricio Macri había arremetido contra los dichos previos del referente de la UCR y contra Elisa Carrió, quien lo acusó de haber sido él quien había corrompido a Juntos por el Cambio: "El Juntos por el Cambio que yo fundé, no se rompió". Además, aclaró que su relación con el candidato Javier Milei es "apoyo incondicional", y "no es un acuerdo", ya que "no es a cambio de nada". "Hoy el cambio es Javier Milei, Sergio Massa siempre me mintió", agregó el expresidente.