Crecen los rumores de una alianza entre La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio

Luego del acceso de La Libertad Avanza al balotaje junto a Unión por la Patria, y la durísima derrota por parte de Juntos por el Cambio, los partidos opositores anticiparon una posible alianza de cara a la segunda vuelta para hacerle frente al kirchnerismo. "De mi parte siempre hay posibilidades de conversar, de construir, y con todos aquellos que quieran luchar contra el kirchnerismo que ha sido un sistema que nos ha empobrecido al pueblo argentino y que ha ondeado la desesperanza en todos nosotros", expresó Victoria Villarruel, candidata a vicepresidenta, tras los dichos de Patricia Bullrich por una posible alianza.

"Me alegra que Patricia haya dicho esto", dijo Villarruel, haciendo referencia a las posibles conversaciones que en un futuro tenga el espacio de Javier Milei junto al espacio de Bullrich. "Muchos dirigentes y candidatos de Juntos por el Cambio nos han escrito y nos hemos encontrado. ¿Quién dijo que no podemos hablar? Los puentes están construyéndose desde hace tiempo, y queda seguir construyendo".

"Siempre van a encontrar en nosotros un aliado", invitó la posible próxima vicepresidenta a quienes "quieran terminar con la corrupción kirchnerista, que quieran terminar con la impunidad, y quienes quieran construir un país en donde realmente haya un cambio".

Villarruel también le habló al electorado, y dijo que ahora deberán elegir entre Unión por la Patria o La Libertad Avanza -o mantenerse en blanco-, pero que en La Libertad Avanza "hay espacio, hay posibilidades de cambiar las cosas".

Victoria Villarruel mantuvo declaraciones tras los números de las elecciones

No solamente habló por una eventual alianza con Juntos por el Cambio, sino que también comentó sobre su acercamiento con el espacio de Juan Schiaretti: "Con (Florencio) Randazzo hay muy buena onda, así que puede ser que haya conversaciones, y puede ser que si ellos quieren se sumen a La Libertad Avanza. Se abren las puertas a todos los que quieran cambiar este país".

Ante la pregunta del periodista sobre qué sentía con el resultado de las elecciones, Villarruel dijo: "No debo sentir ni tristeza ni derrota ante un resultado como este. Para mi es un gran triunfo. Hace dos año atrás nosotros no existíamos. No teníamos representación, no teníamos voz. Hoy somos la esperanza de millones de ciudadanos".