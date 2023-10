El guiño de Victoria Villarruel a Florencio Randazzo para integrar un eventual gabinete: qué dijo

La buena sintonía entre el schiarettismo con La Libertad Avanza no dejó de incrementar fuertes rumores respecto a una eventual designación de Florencio Randazzo como parte del gabinete en caso de que Javier Milei sea electo presidente.

En ese contexto, Victoria Villarruel salió a desmentir un supuesto acuerdo con el espacio del gobernador de Córdoba. "No me consta una afirmación de ese estilo en los hechos", respondió la compañera de fórmula de Milei en diálogo con LN+ respecto a un pacto con Hacemos por Nuestro País, la coalición que lidera Schiaretti.

Sin embargo, la candidata a vicepresidenta destacó el perfil de Randazzo y recordó que ambos tienen "un café pendiente" para conversar. "Siempre se ha portado con mucha educación conmigo, ha sido muy amable", agregó y dejó claro que eso "no implica un acuerdo". "No hay una conversación en ese sentido", recalcó.

"No se ha hablado. Tampoco habría un lugar determinado para un perfil así", insistió aunque añadió: "Creo que nosotros tenemos que darle la bienvenida a todos aquellos que quieran poner el pais de pie".

De todas formas, Villarruel se mostró a favor de que los distintos espacios del arco político mantengan "una relación cordial" en caso de llegar al gobierno.

Por otro lado, se metió en la cuestionada iniciativa impulsada por Lilia Lemoine, la candidata que propuso una ley para que los hombres puedan renunciar a la paternidad.

"Creo que es una idea más de ella que del espacio", expresó y marcó distancia con la postura de la coalición que integra al señalar que La Libertad Avanza "nunca ha planteado eso".

"Por supuesto no puedo estar de acuerdo. Soy una persona que siempre se ha manifestado pro vida y la responsabilidad es tanto del hombre como de la mujer en la procreación de un ser humano. No es un ser humano algo que vos puedas elegir o no hacerte cargo. No estaría de acuerdo con algo de ese estilo", concluyó.