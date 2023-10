En medio de la tensión por la denuncia de Alberto Fernández, Javier Milei mostró la motosierra en Salta

Javier Milei hizo este jueves su última parada por el Interior antes de las elecciones generales. El candidato presidencial visitó Salta, distrito donde se impuso en las PASO con casi el 50%, y encabezó una larga caravana desde el hotel donde estaba hospedado hasta el monumento al General Güemes.

Como ya es costumbre en sus recorridas, el referente de La Libertad Avanza saludó a la multitud desde la caja de una camioneta.

Allí estuvo acompañado por varios candidatos locales, entre quienes se encontraba Alfredo Olmedo, el controversial exaliado del PRO quien durante la campaña realizó sorteos de 100 dólares y que llevó una pala de plástico al Congreso. Por ese motivo, a Milei se lo vio levantando una pala, además de la clásica motosierra.

Milei acompañado de su caravana por Salta

Previo a la recorrida el economista se expresó nuevamente sobre la denuncia realizada por Alberto Fernández en su contra, respecto a sus dichos sobre el peso.

"¿Acaso soy responsable del déficit fiscal, de la emisión monetaria, de la toma de deuda, de la esterilización con Leliqs, de cada una de las regulaciones que están destruyendo el sistema productivo, del cepo?”, se preguntó.

Milei saludando a sus seguidores, durante su visita por Salta

"Este modelo empobrecedor inexorablemente conduce a una hiperinflación y eso no tiene nada que ver con nosotros. Llevo solamente en política casi dos años. ¿Me van a achacar a mí el desastre? ¿Por qué no son más serios? ¿Por qué no se hacen cargo de los problemas?", insistió.

Finalmente, prometió que "el 22 de octubre se firmará el certificado de defunción del kirchnerismo" y arengó por la candidatura de Carolina Píparo en la provincia de Buenos Aires. "Les vamos a ganar a nivel nacional y de la mano de Píparo en la última guarida K: la provincia de Buenos Aires", cerró.

En el sprint final, Milei se concentrará de cara a la provincia de Buenos Aires, donde pone todas las fichas a ganar el distrito y ser el más votado dentro de 10 días.