El PJ se ilusiona con una elección reñida en una comuna radical

El Intendente de San Martín, el radical Raúl Rufeil ,anunció en diciembre pasado que irá por la reelección y, de esta manera, encolumnó a los propios. Este lunes 2 de enero le envió una carta documento pidiendo rectificación de sus dichos por Twitter a un dirigente kirchnerista – quien suena como uno de los precandidatos a intendente del PJ-, que lo había denunciado penalmente por la inauguración de una red de agua que presuntamente no era potable y habría causado intoxicación en un barrio, y otra a una concejal peronista por retuitearlo. En medio de estas peleas, el PJ busca recuperar el bastión que la UCR le arrebató en 2019 luego de cuatro gestiones de Jorge Omar Giménez, quien empezará este mes a caminar los barrios del departamento también como posible precandidato. Además, hay dos mujeres peronistas con la intención de aspirar a ser jefas comunales.

El prólogo al anuncio de Rufeil fue claro: “Por pedido del senador nacional Alfredo Cornejo”, - advirtió en diciembre último- “iré por la reelección”. Esa manera de expresar que eligió el médico radical para decir que volverá a presentarse este año para el cargo que ocupa, no sólo fue un posicionamiento público, sino que además ordenó su propia tropa, a pedido del referente máximo de la UCR mendocina.

Los funcionarios de la gestión que tenían expectativas de que Rufeil cumpliera un solo mandato y eligiera un candidato para sucederlo, tuvieron que alinearse detrás de lo que se viene: la campaña para que el radicalismo retenga el departamento en las elecciones. Antes, en la comuna veían con posibilidades al secretario de Gobierno, Mauricio Petri, y al diputado provincial Daniel Llaver.

Con el anuncio hecho, el intendente contraatacó al PJ, que buscará ganar la comuna. Rufeil envió el primer día hábil de enero, es decir, este lunes 2, una carta documento a Rubén Cuello, vicepresidente de Nuevo Encuentro- un partido aliado al justicialismo-dándole 48 horas para que rectificara sus dichos por Twitter de hace cuatro meses, en medio de una denuncia judicial que hizo el dirigente contra el intendente por haber inaugurado una red de agua que presuntamente no era potable y que habría ocasionado intoxicaciones a la población.

Pero no fue la única carta que mandó. A la concejal del PJ Silvina Agüero le envió un documento similar por retuitear a Cuello. MDZ consultó a la comuna y respondieron: "Algún dirigente del peronismo ha vertido acusaciones contra el médico Raúl Rufeil y él ,en tal condición, además de la de ciudadano, ha enviado la carta documento emplazándolo a ratificar o rectificar", dijeron, sin más comentarios.

“Una carta documento desopilante con la que inicia su campaña sucia Rufeil, tratando de imposibilitar la actividad de la oposición, que no ha podido disciplinar. Hay un conflicto serio que tiene Rufeil con toda persona que se opone a él. Sobre el caso que denunciamos del agua potable, no hubo respuesta ni para nosotros ni para los vecinos. Prometió en campaña un hospital para Palmira que no existe, y entre gallos y medianoches votaron una salita de emergencia. Impide el acceso a la información pública. La carta documento es por mis dichos en Twitter. Las declaraciones mías en mis redes sociales no contienen un solo insulto. Por eso creo que vamos hacia un esquema de silenciamiento”, dijo a MDZ Cuello, quien es uno de los precandidatos a intendente por el peronismo.

Jorge Omar Giménez, en cambio, comenzará a caminar este mes el departamento que gobernó durante 16 años y analizará luego si será precandidato. “Estamos apoyando a Jorge Omar porque compartimos el mismo proyecto político, independientemente de las candidaturas. Tiene una postura de empezar a caminar y vemos quién llegará mejor posicionado”, confirmó a MDZ el concejal Alejandro Ravazzani, del Frente Patria Grande, que integra el Frente de Todos.

Giménez es desde el año pasado el delegado regional de Trenes Argentinos – se lo ha visto muy presente en las pruebas del tren de pasajeros que ha hecho el presidente Martín Marinucci en las estaciones Palmira y Gutiérrez-. “El departamento se ha achatado, ha perdido su liderazgo en la zona Este. En el presupuesto para este año, el 80% de las obras son para Ciudad. Hay una mirada de que el intendente debe hacer barrido y limpieza y no ocuparse de otros temas importantes. El Pasip (parque industrial) no tiene presupuesto y además, Jorge Omar dejó avanzada la construcción de una universidad a la que no se ha apostado”, sostuvo.

Así como Giménez y Cuello, hay dos mujeres en carrera : una legisladora y una concejal anotadas para el cargo: La diputada provincial Laura Soto, una mujer con mucha trayectoria en la educación en el departamento- fue la rectora el IES- y la concejal Paula Repetto. Las dos están caminando el departamento y en el PJ sostienen que es muy probable que quien mejor mida en las encuesta, sea la persona elegida para ser precandidata, evitando una PASO y apostando a la unidad para lograr el objetivo que tienen: volver a gobernar San Martín.

El Intendente de San Martín @rufeilok me amenaza x carta documento x algo q dije en twitter

Le preocupa más proteger su negocio de la salud privada, que la salud pública de los vecinos de San Martín.

A la casta q gobierna San Martín les digo q se les acabó la impunidad.

[Hilo] pic.twitter.com/R491sUR2Wh — Ruben Cuello (@HRubenCuello) January 2, 2023