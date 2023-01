Así celebró la oposición la "marcha atrás" de Nicolás Maduro sobre su visita a Argentina

Desde la oposición, principalmente el sector de Juntos por el Cambio (JxC), celebraron la confirmación del Gobierno venezolano acerca de la cancelación de la visita de Nicolás Maduro a la Argentina, en el marco de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) que se desarrollará en Buenos Aires este martes.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, fue uno de los primeros en "celebrar" que Maduro no llegue al país. "Que Maduro no venga a la Argentina es una muestra de lo que podemos lograr cuando nos ponemos firmes contra los dictadores que violan la libertad, los valores democráticos y los DDHH en la región. BASTA a los que quieren poner al país del lado incorrecto de la historia", escribió en su cuenta de Twitter.

Mi reconocimiento al pueblo argentino por defender nuestra tradición democrática y a todos los dirigentes y líderes que, utilizando las herramientas institucionales correspondientes, hicieron las denuncias que evitaron su llegada. — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) January 23, 2023

Otro de los que festejó la noticia fue el secretario de Asuntos Políticos de la Ciudad de Buenos Aires, Waldo Wolff, quien a cargo del Foro Argentino para la Democracia en la Región (Fader), presentó en los tribunales de Comodoro Py una denuncia penal con el argumento de que tiene "numerosos informes de prestigiosos organismos internacionales de Derechos Humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o Human Rights Watch, que dan cuenta de la persecución política a organizaciones civiles y personas físicas".

"Los dictadores NO son BIENVENIDOS en nuestra patria. Que @NicolasMaduro NO venga es un reconocimiento al pueblo venezolano que luchó para evitar su llegada. Gracias a quienes me acompañaron en la denuncia penal contra él. Lamentable imagen del gobierno. #DictadoresNuncaMas", señaló en su cuenta de Twitter.

Lamentable imagen del gobierno. #DictadoresNuncaMas — WW (@WolffWaldo) January 23, 2023

"El repudio de los millones de argentinos que defendemos la democracia, y de los miles de venezolanos que escaparon del régimen, funcionó: el dictador Nicolás Maduro canceló su viaje a la Argentina", subrayó la diputada nacional María Eugenia Vidal.

El repudio de los millones de argentinos que defendemos la democracia, y de los miles de venezolanos que escaparon del régimen, funcionó: el dictador Nicolás Maduro canceló su viaje a la Argentina. pic.twitter.com/xZsia12GQt — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) January 23, 2023

El diputado nacional de la UCR Mario Negri opinó: "Maduro no viene a la Argentina. Sus amigos kirchneristas no le pudieron garantizar la impunidad que necesitaba para moverse tranquilamente por el país. Acá la Justicia funciona. Gran triunfo de la democracia argentina".

Gran triunfo de la democracia argentina. — Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) January 23, 2023

La cuenta oficial del PRO hizo lo propio al manifestar: "Las dictaduras quitan libertad. No las naturalicemos. No las integremos. No tengamos miedo de rechazarlas".

No tengamos miedo de rechazarlas. pic.twitter.com/mmKtc4k4TS — PRO (@proargentina) January 23, 2023

La vicepresidenta del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) en la Cámara de Diputados, la cordobesa Karina Banfi, se refirió al tema y expresó que "¡Maduro canceló su viaje, un dictador menos pisará Argentina! Quienes violan los derechos humanos no deben ser recibidos por ningún país democrático y ojalá tengan cada vez más miedo de ser detenidos por la Justicia ya que sus crímenes incumben a toda la comunidad internacional".

¡Maduro canceló su viaje, un dictador menos pisará Argentina! Quienes violan los derechos humanos no deben ser recibidos por ningún país democrático y ojalá tengan cada vez más miedo de ser detenidos por la Justicia ya que sus crímenes incumben a toda la comunidad internacional. — Karina Banfi uD83DuDC9A (@KBanfi) January 23, 2023