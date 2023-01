Intendentes del PJ desdoblarán elecciones municipales y uno ya puso fecha

Los intendentes del Partido Justicialista (PJ) acordarán en los próximos días que las elecciones municipales en sus departamentos no irán unificadas con las provinciales. Las principales figuras del peronismo mendocino tendrán una reunión en la que buscarán definir que los seis jefes comunales del espacio desdoblen los comicios, como parte de una decisión y estrategia política conjunta.

El encuentro estaba previsto para este miércoles pero por la visita del presidente Alberto Fernández a Mendoza y las ausencias de algunos dirigentes en la provincia se terminó postergando para este viernes o este sábado. Se espera que allí estén presentes los intendentes Emir Félix (San Rafael), Roberto Righi (Lavalle), Martín Aveiro (Tunuyán), Matías Stevanato (Maipú), Fernando Ubieta (La Paz) y Flor Destéfanis (Santa Rosa), además de la senadora nacional del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti, además de otras figuras de peso en el partido.

Si bien se espera que en la cita se traten distintos temas, el principal estará vinculado al adelantamiento de las elecciones municipales, cuya fecha límite para concretarlo es el próximo 30 de enero.

Entre los jefes comunales peronistas dan como un hecho concreto el desdoblamiento, aunque todavía hay dudas en algún municipio que todavía no ha terminado de resolverlo. Pese a esto confían en que los seis se pondrán de acuerdo, ya que el objetivo es que la convocatoria a elecciones separadas de las provinciales sea una política partidaria a nivel general y que no sea visto como una postura aislada de cada intendente. Al mismo tiempo buscan que la determinación sea consensuada también con otros dirigentes del espacio que no están al frente de una comuna.

Ante este escenario, el intendente de Tunuyán, Martín Aveiro, confirmó este miércoles que ya tomó la decisión de ir por el adelantamiento de los comicios. “Tunuyán va a desdoblar las elecciones y vamos a reunirnos en un trabajo partidario para coordinar y hacer los decretos correspondientes porque quedan pocos días. El 30 de enero es el último día, pero no vamos a especular un día más o un día menos porque no hay nada que esconder”, manifestó.

El jefe comunal del Valle de Uco agregó que “seguramente entre lunes y martes de la semana que viene estaría presentando el decreto correspondiente del adelantamiento de las elecciones”.

Agregó que el calendario electoral para los comicios municipales separados de los provinciales fue impuesto por una ley aprobada en la Legislatura durante el gobierno del exgobernador Alfredo Cornejo.

“Nos permite además evitar confusiones de qué estamos votando y además con un sistema nuevo que es la boleta única, que es un gran desafío para todos los mendocinos y va a tener que haber mucha educación”, remarcó.

Aveiro destacó que la separación de la votación de intendente es “una buena oportunidad para que el votante de Tunuyán entienda perfectamente sobre qué estamos trabajando y separar de la dimensión que significa votar a un gobernador o un presidente y que no caiga en jerarquía o en menor importancia porque en definitiva es lo que tienen más cerca en el territorio”.

Teniendo las fechas establecidas en la legislación electoral provincial vigente, las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) a intendentes y concejales separadas serán el 30 de abril, mientras que las generales tendrán lugar el 3 de septiembre.

Vale resaltar que la mitad de los intendentes peronistas tiene la posibilidad de apuntar a buscar un nuevo mandato al frente de su comuna, como son los casos de Stevanato, Destéfanis y Ubieta.

En tanto que Righi, Félix y Aveiro no pueden presentarse como candidatos para ir por la reelección y deben elegir a sus respectivos candidatos a sucederles.