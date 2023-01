Righi salió a defender a Anabel Fernández Sagasti y a Destéfanis tras no recibir a Alberto Fernández

Roberto Righi, intendente de Lavalle, salió a defender este miércoles a Anabel Fernández Sagasti, senadora nacional del peronismo, y a Florencia Destéfanis, presidenta del PJ mendocino, tras no estar presentes en la visita de Alberto Fernández a la provincia de Mendoza. Además, aprovechó para pegarle a Rodolfo Suarez.

"Hay que recordar que estamos en enero y estamos de vacaciones. Incluso yo tengo el 60% de mis funcionarios de vacaciones. Yo por ese lado no veo mal que no estén presentes. No quiero pensar en que hay algo más. Yo siempre voy por la positiva y el diálogo", manifestó Roberto Righi sobre la ausencia de Anabel Fernández Sagasti y Florencia Destéfanis.

Además, Righi cargó contra Suarez por no estar presente. “Me cuesta entenderlo, pero son decisiones del gobernador. Tenemos que aprovechar la visita de cada una de las autoridades para que sepan las necesidades que tenemos".

El intendente de Tunuyán @MartinAveiro habló de las ausencias de algunos dirigentes peronistas en el acto de inauguración que encabeza el presidente @alferdez y descartó que se trate de una cuestión de interma partidaria. @mdzol @mdz_radio pic.twitter.com/cNU1bXe3ni — Gianni Pierobon (@gmpierobon) January 18, 2023

Por su parte, Martín Aveiro, intendente de Tunuyán, dijo: "Siempre hay diferencias. Pero cuando vino Katopodis (ministro de Obras Públicas de la Nación), que no es del sector de Anabel, ella fue a Tunuyán a recibirlo. Anabel estuvo siempre en toda su estadía. Obviamente que siempre pasan distintas cosas y situaciones, pero lo importante es que estamos todos juntos trabajando".