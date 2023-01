Pedido de juicio a la Corte: la nueva jugada de un diputado radical contra el kirchnerismo

Rodrigo de Loredo, diputado nacional cordobés de Evolución Radical, espacio perteneciente a Juntos por el Cambio, anunció este martes por la tarde que su bloque solicitará el apartamiento de Carolina Gaillard (FdT), quien se desempeña como presidenta de la comisión de Juicio Político en la Cámara baja. Según indicó, las declaraciones de la diputada del kirchnerismo en la previa al pedido de enjuiciamiento a los miembros de la Corte Suprema de Justicia "no garantizan la objetividad e imparcialidad del proceso".

"Vamos a pedir el apartamiento de la presidenta de la comisión de Juicio Político Carolina Gaillard. Las declaraciones vertidas a la prensa dan cuenta que no se garantizará la objetividad e imparcialidad del proceso", señaló el legislador oriundo de la provincia de Córdoba.

Carolina Gaillard junto al presidente Alberto Fernández y el diputado Germán Martínez.

Y continuó: "El adelanto de opinión pone en riesgo garantías consagradas en el art.18 de la Constitución Nacional como la de ser juzgado por un tribunal imparcial. Ningún juzgador judicial o administrativo puede ser parcial. No se recogió prueba alguna, no se escuchó a los acusados, no ingresó ni siquiera formalmente el pedido a la Cámara pero ya hay un final cantado".

En la comisión que tiene al frente a Gaillard hay 16 integrantes del oficialismo sobre un total de 31, lo que le garantiza la mayoría simple para sentar en el banquillo a los cuatro magistrados, cuyo accionar quedó en el ojo de la tormenta en los últimos días por los supuestos chats que se filtraron, los cuales tienen como protagonista a Silvio Robles, el vocero y director general de la vocalía del presidente de la Corte, Horacio Rosatti.

No se recogió prueba alguna, no se escuchó a los acusados, no ingresó ni siquiera formalmente el pedido a la Cámara pero ya hay un final cantado — Rodrigo de Loredo (@rodrigodeloredo) January 10, 2023

Gaillard opinó respecto al tema en numerosas entrevistas con los medios de comunicación. Por ello, De Loredo consideró: "No habrá argumento o elemento probatorio o circunstancia alguna que le hagan cambiar de opinión a la diputada Gaillard. Esto ratifica que se han vulnerado flagrantemente las garantías procedimentales de los acusados".

"Además, los jueces de la Corte que fueron denunciados penalmente por las mismas causas por las que ahora se los pretende juzgar políticamente, no están obligados a comparecer ni siquiera de forma escrita porque nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo (art.18 de la CN)", cerró el radical.