Las duras acusaciones de Jorge Macri contra el kirchnerismo

A través de un hilo de Twitter, el funcionario porteño consideró "inaceptable" que "numerosos dirigentes oficialistas, incluido el presidente Alberto Fernández" plantearan que representantes de la oposición, de los medios y del Poder Judicial fueron de alguna manera "cómplices o instigadores" del episodio que sufrió la vicepresidenta.



"El kirchnerismo lamenta los 'discursos de odio' cuando han sido ellos mismos, especialmente desde el alegato del fiscal (Diego) Luciani, los que vienen hablando con odio, estigmatizando adversarios y estimulando a sus seguidores al ensañamiento y la venganza", manifestó Macri.



Para el funcionario de Horacio Rodríguez Larreta, el kirchnerismo pretende "desmembrar y avasallar" la Corte Suprema, y agregó que "a través de voceros informales insinúa que se tomará revancha" contra el máximo tribunal. "Eso no va a ocurrir. Se lo vamos a impedir", añadió sobre ese punto.



Además, sostuvo que el Gobierno del Frente de Todos "desde el primer momento" usó el intento de homicidio de la titular del Senado "para denunciar un ataque contra la democracia", lo que consideró "preocEsupante" e "irresponsable".



Con los mismos términos criticó "el feriado" que declaró el jefe de Estado a través de un DNU, como también la concentración realizada en el día de hoy en la Plaza de Mayo, que reunió a una multitud en el área céntrica de la CABA, porque en su opinión la marcha "agudizó las tensiones".



El exintendente de Vicente López inició la saga de tuits con un nuevo repudio personal al "gravísimo ataque de anoche contra la vicepresidenta" y escribió que "es un alivio saber que ella está bien", para finalmente concluir sus mensajes con una afirmación en la que se propuso distinguir dónde está "el pueblo" y dónde, a su entender, no.



"Al revés de lo que cree el kirchnerismo, ahí donde se marcha con caños y trapos no está el pueblo. Hoy el pueblo está en sus casas con la angustia de su economía y el miedo al fanatismo y la locura", distinguió.