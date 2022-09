Férrea defensa de Anabel Fernández Sagasti a la ampliación de la Corte Suprema

La senadora nacional del Frente de Todos en representación de Mendoza, Anabel Fernández Sagasti, defendió el proyecto de ampliación de la Corte Suprema de la Nación de 5 a 15 miembros y fue muy dura contra los actuales integrantes del máximo tribunal de Justicia. Asimismo, acusó a la oposición de no consensuar.

La legisladora kirchnerista y pieza clave en el oficialismo fue una de las autoras del proyecto junto al formoseño José Mayans, aunque originalmente el planteo implicaba que el número se elevara de 5 a 25. Esto fue modificado a último momento.

Al iniciar su intervención en el recinto, resaltó el aspecto de "federalismo" que contiene el proyecto y cargó contra el senador radical Martín Lousteau al sostener que "es una gran oportunidad para dar esta discusión. Personalmente pienso que podemos hacer todo más federal. Entiendo que un senador porteño se haya pasado el articulo 1 de la Constitución. Pero me sorprende que un senador riojano lo hago, siendo esta provincia la cuna del federalismo".

"Creo que dimos un salto porque 18 gobernadores se hicieron cargo de este problema que tenemos a nivel nacional. Trajeron un proyecto de ley y se discutió, tuvimos el privilegio de tener ex miembros de la Corte que nos vinieron a contar cómo es 'la cocina', que es bochornosa. También cómo se toman las decisiones en la Corte...", señaló Fernández Sagasti.

Y añadió: "Hubo senadores que presentaron sus diferentes visiones y llegamos a un consenso. Y desde la oposición dijeron 'decidimos no presentarnos al debate'. Entonces, cuando se piden acuerdos, hay que tener la voluntad de consensuar. El consenso para ustedes (oposición) 'es lo que yo digo o no lo hay'. Quieren que no hablemos del Poder Judicial de la República Argentina. Nunca es momento para hacernos cargo como Congreso de que el Poder Judicial necesita herramientas para mejorar y esas son leyes que deben emanar del propio Congreso. Y lo dice la Constitución. No estamos cometiendo ningún hecho delictivo, como dicen ustedes, al proponer discutir una ley. Es más, la Corte Suprema en sus prerrogativas dice que puede presentar iniciativas para su mejor funcionamiento. Obviamente, no ha pasado porque quieren seguir teniendo los privilegios que tienen".

Luego, puntualizó: "¿Por qué estamos hoy acá? Por más que digan todas las barbaridades que dijeron y que pongan a la vicepresidenta de la Nación como el cañón al que todos quieren atacar, creo que es bueno que hagamos un diagnostico de por qué nosotros entendemos que hay debatir seria e institucionalmente desde la política -no desde la partidaria- una política de Estado. Quien no quiera faltar a la verdad tiene que reconocer que funciona mal y que hay una insatisfacción de parte de la ciudadanía respecto del funcionamiento del Poder Judicial".

"La Corte fácticamente no puede resolver las casi 30 mil causas que llegan por año. De los 8 mil ciudadanos que van en búsqueda de Justicia -y que tienen un fallo-, solamente 2% de esas causas tienen una sentencia con fundamentos. Todas las demás son rechazadas por el recurso 280 o el recurso de queja. Otra cuestión es lo inaccesible que es la Justicia. Un ciudadano que quiere ir a la Corte para resguardar su honor, patrimonio o libertad necesita un depósito de $300.000 y muchos requisitos más. Pero, además, el recurso de queja no tiene temporalidad, por lo que pueden pasar años para que la Corte te toma o te niegue. Este es el funcionamiento ¿Vamos a mirar para otro lado? En ese sentido, citó a la exministra de la Suprema Corte de Mendoza Aída Kemelmajer al decir que "la Justicia que llega tarde no es Justicia".

También se refirió a las acusaciones de legisladores de Juntos por el Cambio del "timing" de discutir un proyecto de este tipo en medio de una pronunciada crisis económica. "Si esto estuviera totalmente alejado de la gente, no tendríamos un 80% de insatisfacción respecto de la Justicia. En las provincias que gobierna la oposición, en todas han ampliado o han intentado. En Mendoza lo intentaron. Entonces, seamos sinceros y pongamos las cosas sobre la mesa. La diferencias con algunas provincias es que acá se necesitan dos tercios para nombrar jueces. Por lo tanto, si ampliamos la Corte nos vamos a tener que poner de acuerdo. Y en eso la Constitución es muy sabia.

Finalmente apunto contra uno de los integrantes de la Corte al esgrimir: "Que hoy solo existan 4 varones que como mujer no me representan que sean del centro de Argentina, donde su cosmovisión es diferente al Norte, la Patagonia a Cuyo, ¿está mal plantear que necesitamos pluralismo? Que tengamos jueces que respetemos y no que representen a grupos económicos y que retarden sentencias porque han sido abogados de grupos económicos como Carlos Rosenkrantz, que falló a favor de Petroquímica Cuyo en contra de los intereses del pueblo de Córdoba".

"No cambio de posición siendo posición u oficialismo. Lo que sucede es que hay ser valientes para ponerse de acuerdo", concluyó.