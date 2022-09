Reforma de la Suprema Corte: el primer cara a cara de un juez con legisladores

Este jueves se llevó adelante la primera ronda de debates en la Legislatura provincial en relación al proyecto de reforma de la Suprema Corte de Mendoza, enviado recientemente por el gobernador Rodolfo Suarez. Los siete ministros del máximo organismo de Justicia de la provincia fueron convocados para exponer su postura al respecto y fue José Valerio el primer juez en dirigirse a la Casa de las Leyes. Durante su extenso discurso, se mostró a favor del planteo e hizo especial énfasis en la eliminación de Salas al mostrar estadísticas de la repartición de causas.

"Este debate puede parecer insolente, pero qué bien nos hace. Tal vez hoy no coincidamos, pero lo importante es que tengamos la posibilidad de expresarnos (...) Si hay algo que decir, hay que poner las pruebas sobre la mesa. Teorías y sospechas podemos tener todos. El problema es que nos sentemos con seriedad...", comenzó Valerio, luego de una caótica jornada en la que expusieron Marcelo D'Agostino, Aída Kemelmajer, Alejandro Pérez Hualde, Arturo Lafalla y el Colegio de Abogados de Mendoza.

El objetivo principal del proyecto es eliminar el sistema de salas que hoy rige en el máximo tribunal de Justicia y que las causas se sorteen entre los siete magistrados que lo integran. Según explican desde Casa de Gobierno de esta manera se dará "mayor transparencia al funcionamiento de la Suprema Corte al terminar con las estructuras rígidas y burocráticas. En ese sentido, Valerio sostuvo: "Cuando en el 2017 me pasaron el primer informe respecto a la situación de los ingresos a la Corte, me pasaron una estadística de que el 70% de las causas ingresaban a la Sala II. En 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022 el ingreso ha sido de más 9.000 causas, de las cuales entran 7174 en la Sala I y 2347 en la Sala II".

Posteriormente, acotó que "solo en 2022 ingresaron 1148 causas en la Corte. En la Sala II fueron 989 causas y en la Sala I 159. Es decir, este año el ingreso es de 86 en Sala II (...) Estos números duros nos van dando una idea de qué está ocurriendo".

"Si tomamos la cantidad de sentencias, en la Sala I fueron 921 y 655 autos. En la Sala II fueron 3049 sentencias y 2514 autos. Quiere decir que han sido 7129 de sentencias y autos dictados en la Corte. De esas sentencias, la Sala I ha dictado sentencia en el 23% y autos en el 20%. En la Sala II el 76% y 79%, respectivamente", comentó.

Noticias Relacionadas En la cara: el categórico pedido de Aída Kemelmajer a los legisladores

"Vamos viendo que el trabajo está un poco recargado en la Sala en cantidad de causas y decisiones. En la Sala I han resuelto 1576 causas. La Sala II 5563", puntualizó Valerio para dejar en claro su punto de vista sobre este aspecto de la reforma.

El debate llevado a cabo este jueves. Foto: Prensa Legislatura.

Por otro lado, dijo: "Tenemos siete ministros de los cuales cuatro han sido designados por gobiernos radicales y tres por justicialistas. En lo personal, voy a defender a cada uno -incluyéndome- porque no resolvemos en función del color partidario. Se hace de acuerdo al criterio. Palermo resuelve según su criterio y yo según el mío. Nadie se puede sentir sorprendido".

"Debemos ser respetuosos. Podrán coincidir o criticar, pero pensar que recibimos instrucciones es destruir la institucionalidad. Cuestionemos las posturas", sentenció.

En esa línea, el diputado del Frente de Todos José Luis Ramón cuestionó que no exista un "4 a 3" en la Justicia y expresó en la ronda de preguntas que "la Sala II incomoda al Gobierno provincial", en referencia a la intención de implementar el sistema de sorteos. Por lo que Valerio insistió: "Para mí es mucho más fácil seguir como estamos, pero la provincia merece otra cosa. Entonces, lo primero que merece es que le destinemos tiempo y esfuerzo (...) Tenemos comprender que soy juez y llevo 45 años en la actividad. Tengo criterios y no los voy a cambiar porque al diputado Ramón no le gustan. Si él considera que recibo instrucciones del Gobierno, en todo caso tendrá que pensar otra forma, como por ejemplo traer sentencias en las que yo haya cambiado de criterio para beneficiar al Ejecutivo".