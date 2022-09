Teléfono para el PRO: el radicalismo avisa que va a pelear el liderazgo de Juntos por el Cambio

En una nota con el programa Ciudadanos de la señal Somos La Plata, compartida entre Maximiliano Abad, presidente del radicalismo bonaerense, y Gastón Manes, titular de la Convención Radical de la provincia de Buenos Aires, no se dejó tema en el tintero. Se habló sobre el intento de magnicidio a la vicepresidenta, la no convocatoria a la oposición por parte del Gobierno nacional y provincial y del uso político que hizo el kirchnerismo del atentado a Cristina Kirchner.

En la charla también se habló sobre las internas de Juntos por el Cambio y el posicionamiento del radicalismo de cara al 2023. En este punto, el titular del radicalismo bonaerense, Maximiliano Abad, afirmó que el partido fundado por Alem va a buscar liderar Juntos por el Cambio.

Sobre el intento de magnicidio a la vicepresidenta, Gastón Manes afirmó que los argentinos nos habíamos desacostumbrado a hechos de violencia política. “Generó una gran conmoción en la sociedad y eso ya es un hecho en sí de violencia. El radicalismo encabezó hace 40 años el último proceso colectivo en términos de poner fin a 50 años de golpes ininterrumpidos, de resolución de diferencias mediante la violencia. Claramente nosotros hoy representamos esa voz, sentimos que la sociedad esta un poco cansada de la violencia, las discusiones y el radicalismo viene a representar un poco esa voz que trae un poco de calma, que quiere ordenar el juego. Porque la política en definitiva es diálogo y la resolución de los problemas colectivos mediante el diálogo”, sostuvo Manes.

Por su parte, Abad afirmó que no hay que tomarlo en términos personales y que es un atentado a la democracia. Luego hizo mención a los atentados que sufrieron la vicepresidenta y los expresidentes Alfonsín y Menem. "La política tiene la obligación ética de juntarse en defensa de las autoridades constituidas en el marco de una democracia. Nosotros como dirigentes hemos decidido firmar un contrato social que establece una forma de vida, un modo de vida; cuando los violentos nos quieren apartar de ese camino es cuando tenemos que expresarnos en forma conjunta y contundente”, explicó.

“Raúl Alfonsín nos decía a nosotros que la democracia es libertad, igualdad, búsqueda de consensos y un camino de paz. Cuando nos quieren apartar de ese camino es cuando hay que levantarse a defender la democracia que es el sistema más perfectible en el cual podemos vivir los argentinos”, agregó Abad.

Sobre el papel preponderante que jugó el Gobierno de Alfonsín en el juicio a las juntas, Manes hizo una encendida defensa de la política de derechos humanos encaradas durante el gobierno radical y agregó: “Yo me acuerdo perfectamente lo que fue el juicio a las juntas. Lo militaba en el colegio, tenía 15 años, y había quienes proponían la amnistía en ese momento que hoy son los que se embanderan dentro de los sectores progresistas que cuestionan. Está todo medio mezclado y hay que ser cuidadoso con esto porque la memoria es un tema de todos, no de un grupo”, señaló.

El hermano de uno de los lanzados como candidato a presidente por el centenario partido, contó la experiencia que vivió su hijo cuando recorrió con el colegio la ESMA: “El otro día mi hijo fue con el colegio al museo de la memoria, la guía les mostraba al grupo todos los hitos de los derechos humanos. Mi hijo vio que no hacía mención al juicio a las juntas, entonces levantó la mano y le preguntó: ‘ ¿Y el juicio a las juntas?’, la guía le contestó: ‘Después hablamos de eso’. Cosa que no ocurrió. Eso es para, una persona como yo, violencia también; hay que tener cuidado, hay que ser prudente con esto y no lo tomo como algo personal, sino que digo que seamos prudentes, revisemos todo lo que se hace porque no hay que banalizar nada de las cosas más importantes del país”, aseguró Manes.

Por otra parte, cuando se les preguntó si el Gobierno había perdido la oportunidad de unir al pueblo al no convocar a la oposición y dar un mensaje de unidad luego del ataque a la vicepresidenta, el diputado Abad dijo que un primer momento la reacción del Gobierno fue la de cerrarse convocando a Plaza de Mayo a los militantes. “Creo que en estos momentos hay que actuar con amplitud, con generosidad” y afirmó que el radicalismo se solidarizó y condenó el ataque desde el primer momento.

"Hubo una segunda instancia, que es lo que está ocurriendo ahora. El gobierno empieza a trabajar en el involucramiento del conjunto de las fuerzas políticas, que es la convocatoria por parte del oficialismo a una misa por la paz. Desde mi perspectiva es donde se empieza a comprender esto, que cuando se defiende la democracia no es una cuestión sectorial de una fuerza política; es una cuestión del conjunto. La democracia se defiende entre todos y la paz se brega entre todos”, agregó el titular del radicalismo bonaerense.

En tanto sostuvo: “Los debates hay que darlos en las ideas, la cuestión electoral la vamos a resolver en las urnas y la corrupción la tiene que resolver la justicia”. Sobre la convocatoria a la foto y a las sesiones en la legislatura después del atentado afirmó: “Nosotros tenemos claro que frente a la muerte la vida. Frente al autoritarismo la democracia Y también frente al autoritarismo la libertad. Son nuestras premisas básicas, por eso nosotros siempre queremos profundizar la democracia, desde el 83 logramos para siempre la democracia en la Argentina. La nueva bisagra que hay que producir es como esa democracia la transformamos en calidad democrática”.

Sobre si Juntos puede romperse porque no todos los integrantes condenaron el ataque que sufrió la vicepresidente, Maximiliano Abad dijo: “La sociedad argentina frente a tanta incertidumbre, va a pedir certidumbre de cara al futuro”.

En cuanto a la posibilidad de seguir sumando fuerzas a la mayor coalición opositora, el titular del radicalismo bonaerense sostuvo: “Los frentes electorales no se tienen que juntar por una cuestión electoral. Porque cuando se terminan juntando por una cuestión, netamente electoral, el costo lo termina pagando toda la sociedad y un ejemplo claro de esto es el gobierno. Recordemos lo que decían los lideres del Frente de Todos, todos sabemos que decían uno del otro. Se juntaron por una cuestión electoral y el costo lo están pagando. Lo que digo es que hay que juntarse y ampliar no es amontonar; amontonar amontono el gobierno y ahí está el costo. Creo que hay que llegar a la próxima elección con un programa de gobierno, donde le tenemos que decir a la sociedad que se va a hacer de cara al futuro”.

Por su parte, Gastón Manes sostuvo que en el mundo cambió lo que se denomina “La corretabilidad de ideas”, ya que en un mismo espacio puede haber personas que piensan distinto sobre un mismo tema. “Los partidos de acumulación social como son el radicalismo y el peronismo le dieron paso a las grandes coaliciones, como pasa en todo el mundo. Por eso creemos que el radicalismo tiene un rol muy importante, la sociedad necesita en este momento una inspiración hacia un propósito común a algo diferente a lo que estamos viviendo y el radicalismo está ubicado en el centro de la política argentina. Y la sociedad está queriendo esto, por eso el radicalismo esta vitalizado, por eso el radicalismo hizo una buena elección el año pasado y sigue creciendo incorporando figuras nuevas. Estamos haciendo lo que la sociedad espera que la dirigencia política haga”.

Por último, cuando uno de los periodistas de Ciudadanos le preguntó a Maximiliano Abad, si juntarse con aquellos que piensan distinto pueden llevarlos nuevamente al fracaso del gobierno de Mauricio Macri, el dirigente radical contestó: “ En el 2015 construimos una coalición para darle equilibrio al sistema político argentino. Veníamos del año 2011 en el cual Cristina Fernández le había sacado 40 puntos de diferencia con relación al segundo y enseguida dijeron vamos por todo. Vamos por las instituciones, por la justicia independiente, por el federalismo, por la captación de periodistas. Todo lo que sabemos”.

El titular del radicalismo bonaerense agregó: “Construimos un equilibrio del sistema político y cuando hay equilibrio la democracia tiene mayor calidad”. Y remarcó: “A mí me gusta discutir ideas, por eso digo equilibrio del sistema político, después de eso programa de gobierno y con esto cierro vamos a ir a buscar el liderazgo de la coalición opositora”.