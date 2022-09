Distintas ONG y familiares de víctimas de tránsito pidieron a Diputados por la Ley de Alcohol Cero al volante

La carta se produjo luego de que empresarios del sector alzaran su voz en contra del proyecto de Ley, alegando que los perjudicará. Como respuesta a esto, el texto pide a los Diputados que “no cedan ante estas presiones ya que no es una 'ley seca' y que no significa que quienes no van a conducir no pueden tomar alcohol, así que los empresarios no tienen que preocuparse por sus ingresos económicos ya que no van a verse afectados”.

El proyecto de Ley está en la comisión de Transportes a la espera de dictamen para ser tratado en el recinto.

La iniciativa busca llevar a cero el límite permitido de alcohol en sangre para conducir cualquier vehículo motorizado en todo el territorio nacional. En el país, ya son 11 las provincias y 20 municipios que tienen esta normativa a nivel local, que busca reducir la siniestralidad vial vinculada al consumo de alcohol, presente en 1 de cada 4 incidentes de tránsito con consecuencias mortales.

La carta lleva la firma de asociaciones y fundaciones como Madres del Dolor, Estrellas Amarillas, Asociación Civil Red Nacional Familiares de Víctimas de Tránsito y ACTIVVAS, entre otras.

El texto de la carta enviada a Diputados:

Sres. Diputados,

Nos dirigimos a uds. porque está en sus manos sancionar una Ley que puede Salvar Vidas y evitar lesionados. La ley de Alcohol Cero al Volante.

Sabemos de la preocupación de algunos empresarios ya que creen que la incitativa los perjudica. Pero no cedan ante estas presiones ya que no es “una ley seca”. Lo mismo ocurrió cuando salió la prohibición de fumar en lugares públicos y ningún restaurante cerró debido a esta ley. Ni siquiera se venden menos cigarrillos.

Ninguno puede negar la asociación de alcohol y tragedias totalmente evitables. Las leyes están para proteger, promover la seguridad y sobre todo para prevenir delitos y así salvar Vidas.

Sres. Diputados, no se dejen amedrentar ya que es importante que todos sepan que, si van a conducir, no se debe ingerir alcohol porque “es un anestésico que disminuye los reflejos, la capacidad para advertir el riesgo y tomar decisiones” (Dr Carlos Damin jefe de Toxicología del Hospital Fernández).

Esto no significa que quienes no van a conducir no pueden tomar alcohol, así que los empresarios no tienen que preocuparse por sus ingresos económicos ya que no van a verse afectados. Los empresarios de alcohol no son nuestros enemigos.

Nosotros, a quienes nos mataron a un ser querido, nos preocupamos por lo más precioso que ellos y todos tenemos, que es La Vida.

Sabemos que quienes no sobrepasan el valor permitido hoy de ingesta de alcohol, pueden quizás no producir un hecho vial fatal. Pero también entendemos, debido a la cantidad de muertes que se producen todos los días en nuestro país, que nadie (NADIE) sabe cuánto alcohol puede ingerir para no pasarse del límite permitido y por eso se llega a esos valores increíbles de ingesta que causan la destrucción de familias enteras. Lo más fácil y lógico es comprender que no se debe tomar NADA de alcohol SI SE VA A CONDUCIR.

Sres. Diputados, salvemos Vidas, evitemos lesionados, evitemos ver a más personas con la cara de su ser querido en una pancarta. La decisión está en sus manos.