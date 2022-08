Lapidario análisis de diputado del PRO sobre el "discurso del kirchnerismo"

Luciano Laspina, economista y diputado nacional del PRO, habló de la asunción de Sergio Massa como ministro de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura y consideró que "le puso un certificado de defunción al discurso del kirchnerismo" al desestimar prácticas históricamente ligadas a la ideología del oficialismo.

"Massa le puso un certificado de defunción al discurso del kirchnerismo. Durante estos años los argentinos nos acostumbramos a un discurso demagógico, donde se decía: 'Bueno, la economía se soluciona aumentando el gasto público, la emisión no genera inflación", dijo Laspina en diálogo con Radio Millenium.

"Hoy le tocó a Sergio decir 'esto no va más' porque hay que corregir tarifas, revisar planes sociales, aferrarse al 2,5% de déficit, que es la meta del Fondo Monetario Internacional, que el kirchnerismo no votó. Para mí eso fue ponerle el certificado de defunción a un modelo que ya estaba roto", planteó.

Alberto Fernández y Sergio Massa.

En ese sentido, agregó: "Estamos ante el final de un largo ciclo de demagogia, de populismo macroeconómico, que ha dado todos sus frutos y está agotado. Y eso genera un problema económico y cambiario y se agrava por el problema político. Massa toma un avión destartalado. No niego que es mejor tener un piloto audaz que intenta aterrizar el avión, y ojalá lo logre. Pero el diagnóstico es más profundo que solo un cambio de nombres y un respaldo político".

"Lo que tiene que haber es un cambio del modelo económico para que los resultados se vean. Las medidas que se han anunciado hasta ahora reducen el grado de erosión y de crisis que estamos teniendo, y eso el mercado lo está demostrando", resaltó Laspina.

En tanto, sostuvo que el presidente Alberto Fernández "no tiene poder político, no sabe adónde va y no tiene autoridad". "Si hay algo que le ha impuesto Alberto a Cristina es la necesidad de estar aferrados como un koala al acuerdo del FMI, como el último ancla de salvación para que esto no se vaya al diablo", concluyó el legislador del PRO.