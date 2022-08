Pablo Moyano se diferenció del resto y produce una grieta en la CGT

El clima que se vive en la CGT, a días de la movilización del 17 de agosto contra "los especuladores", se tornó bastante caliente y se produjo una grieta en la cúpula de la Confederación. Es que hace unos días, la cúpula había rechazado la posibilidad de que el Gobierno de Alberto Fernández decretara sumas fijas de aumentos para los trabajadores eliminando, de alguna manera, la posibilidad de negociación en paritarias.

Ahora, el que se diferenció de sus "compañeros" fue Pablo Moyano quien tomó distancia al decir que está "totalmente de acuerdo" con lo que podrían ser pagos por bonos a los trabajadores, posibilidad que se baraja desde que Sergio Massa es ministro de Economía.

"Nunca se debatió (en la cúpula de la CGT) suma fija o no, yo estoy totalmente de acuerdo en este contexto mundial y en particular de nuestro país. Yo, Pablo Moyano, no voy a impedir que un trabajador que tenga salario bajo tenga la posibilidad de cobrar un bono o una suma fija", resaltó el hombre de Camioneros.

En ese punto, se mostró a favor de la posibilidad de que el Gobierno decida subir los salarios por suma fija, pero dijo no saber por qué algunos de sus compañeros de la CGT "no quieren" el aumento por decreto.

Luego de una semana atravesada por los cambios en el Gabinete de Alberto Fernández, con entradas y salidas de ministros y secretarios cada dos días, el triunviro de la CGT afirmó que el flamante ministro de Economía, Sergio Massa, es "el hombre indicado" para llevar los hilos de la economía ya que "llegó en el momento justo".

"La llegada de Sergio Massa genera expectativa no solo en los mercados, en los trabajadores también", resaltó Moyano.

Sobre la posibilidad de que el dirigente social Juan Grabois deje de pertenecer al Frente de Todos por las medidas anunciadas por el flamante ministro de Economía, dijo: "Todos vamos a hacer un esfuerzo para que no se vaya del Frente de Todos. Nadie puede dudar de que él es un compañero que siempre ha estado del lado de los que más sufren y más necesitan. Ojalá que, más allá de su calentura, pueda sentarse en una mesa con Sergio (Massa) para ir solucionando los graves problemas que tienen muchísimos argentinos".

Para finalizar, remarcó que "el apoyo al nuevo ministro es totalmente claro", pero confirmó que el próximo 17 de agosto se realizará la marcha que viene organizando la central obrera en contra de los "especuladores".

"Ojalá que con la multitudinaria movilización que vamos a hacer y las medidas que anunció el Gobierno se logre que los sectores que día a día remarcan los precios de los alimentos frenen un poco y sean más solidarios", expresó.