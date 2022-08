Revelan la estrategia por la que Cristina Fernández de Kirchner pidió ampliar su indagatoria

Alejandro Fargosi, abogado y quien fuera consejero de la Magistratura de la Nación entre 2010 y 2014, habló en MDZ radio sobre el pedido de Cristina Fernández de Kirchner de ampliar su declaración indagatoria en la causa por la obra pública. A través de un tuit la vicepresidente anunció que lo hacía por "la falta de pruebas en el juicio oral y las declaraciones de los testigos que demolieron la denuncia de (Javier) Iguacel ??".

Ante la falta de pruebas en el juicio oral y las declaraciones de los testigos que demolieron la denuncia de Iguacel; los fiscales, en abierta violación del principio de defensa en juicio, montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas. Por ello… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) August 22, 2022

Fargosi explicó que la ampliación de la indagatoria "es un derecho que tienen los imputados a lo largo de todo el proceso, en cualquier momento. Es para darles todo el derecho de defensa. Tengamos en cuenta que el sistema penal está pensado en términos generales para proteger al imputado, entonces esto lo hace -Cristina Kirchner- para ganar tiempo".

Luego opinó que Cristina Fernández de Kirchner "hablará mañana -martes- y dirá lo que siempre dice. La clave es que el fiscal Luciani no le responda, sino empieza un círculo vicioso en el que habla ella, habla él, después otra vez habla ella, habla él y nosotros vamos a ser enterrados y esto va a seguir. Ella va a decir cualquier cosa, depende de los jueces, si se dejan manosear porque tiene que ser una declaratoria que tenga sentido, no ampliarla por cualquier cosa".

De todos modos, llamó a "no dramatizar demasiado". Y sentenció que "Cristina no se defiende con hechos, sino que ataca al tribunal y al fiscal. Si tuvieran defensa la hubieran usado en la Justicia. Por eso son planteos de índole político lo que hace, porque su destinatario no son los jueces, sino el público que la vota, porque ella considera, y lo ha dicho públicamente, que si la votan es porque la indultan".

"Yo creo que, como ellos saben que Argentina va a explotar, porque será así, están haciendo una estrategia para que el Titanic se hunda pero ellos poder llegar a los botes", disparó.

Finalmente, sobre los argentinos que la apoyan públicamente, Fargosi lanzó: "Estoy convencido de que esto es un plan pensado desde hace muchos años, por eso ella se ha preocupado por embrutecerlos, empobreceros y denostarlos. Entonces esa persona azotada, que ya perdió hasta la capacidad de compresión de textos, tiende a creerle a la persona que le paga más que si trabajara. No nos olvidemos de ese detalle, hay gente que gana más que si trabajara. Ese 20 por ciento sobre el que ella quiere sentarse para conseguir impunidad".

"Hay un informe que habla de esto, esa gente que no robó, que está más pobre y que sin embargo la apoya es un fenómeno de negación, muy parecido al de los que quieren a los padres a pesar de que hayan sido abusado", concluyó el entrevistado.