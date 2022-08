El plan de Facundo Manes para definir al candidato de la UCR para el 2023

El diputado nacional radical Facundo Manes llegó este miércoles a Mendoza con una cargada agenda de actividades políticas y proyectando un eventual armado de su precandidatura presidencial para el 2023. El neurocientífico afirmó que el país atraviesa un fin de ciclo y que es necesario un “salto civlizatorio” hacia la modernidad. Analizó la coyuntura de Juntos por el Cambio y adelantó que promoverá una interna en la UCR previa a la competencia en las PASO con el PRO, de cara a las elecciones del año que viene.

El paso por la provincia del legislador se da en el marco de la gira que está haciendo en todo el país, reuniéndose con dirigentes políticos locales y dando charlas abiertas a la ciudadanía. Bajo el sello de “Empatía” este jueves a las 17:30 encabezará un acto en la plaza Independencia en el que dará su diagnóstico sobre la situación que atraviesa la Argentina.

El salto a la arena política del neurocientífico ha generado algunas fricciones al interior de la alianza opositora, pero en su breve carrera política ha logrado posicionarse como uno de las principales figuras de la UCR que aspiran a disputar la presidencia en 2023.

Manes no oculta sus aspiraciones de competir por el Sillón de Rivadavia y propone que la UCR dirima en una interna partidaria al precandidato para disputar posteriormente un las primaras de Juntos por el Cambio con un precandidato del PRO.

“Cuando me convocó la cúpula radical el año pasado les dije que acepté porque veo un radicalismo que quiere ganarle al PRO y dije que los partidos políticos que no se renuevan no tienen el derecho divino a existir. Y esto es lo que está haciendo el radicalismo, incorporar gente nueva, quiere ampliar y liderar la coalición”, expresó en una entrevista con MDZ.

Resaltó que está “dispuesto a dar una interna partidaria para que los radicales elijan quién es el o la líder radical para poder enfrentar al PRO en una interna. Creo que la manera más simple de definir un candidato es con internas por el voto directo y no por cúpulas”. “Me gustaría que el radicalismo haga una interna entre todos los aspirantes y que de ahí salga un o una líder, que enfrente al PRO en las PASO y que la coalición sea lo más parecida a una coalición europea, no a un partido dominante y el resto furgón de cola”, agregó.

En este sentido, plantea también que la mejor forma de resolver las tensiones en la alianza opositora es a través de una interna. “Lo que hicimos el año pasado en la provincia de Buenos Aires es un ejemplo de lo que tenemos que hacer a nivel de la coalición opositora para encarar la presidencial del año que viene. Enfrentamos al PRO con un aparato territorial, político, empresarial y mediático enorme y también al kirchnerismo. Y gracias a que dimos esa interna se expandió la coalición”, indicó.

Resaltó que entre 2015 y 2019 no hubo una coalición de gobierno en Cambiemos sino que se trató de una coalición electoral. “En realidad, fue el PRO el que gobernó con el radicalismo como furgón de cola. Vamos a luchar para tener el espacio del nuevo radicalismo que se puso de pie y que quiere gobernar la Argentina el año que viene”, sostuvo Manes.

También se refirió a las recientes críticas de la líder de la Coalición Cívica, Elisa “Lilita” Carrió a aliados de Juntos por el Cambio y dijo: “Lo que hay que hacer más que pelearse, es expandir la coalición. Entonces en lo que estoy trabajando yo es en expandirla y la verdad que la pelea de dirigentes es muy triste en un país donde la gente está abatida y con los brazos caídos”.

Fin de ciclo y salto civilizatorio

El legislador nacional realizó un duro diagnóstico sobre la situación que atraviesa el país y afirmó que “hay un cambio de época, un fin de ciclo, como en el 83. Fue el último salto civilizatorio de la Argentina y creo que necesitamos otro salto civilizatorio”.

“Lo que pasó en Argentina fue que gobernaron una mitad mucho tiempo sin reconocer a la otra mitad. Y la otra mitad llegó al poder sin reconocer a la otra mitad. Y me parece que para encarar este nuevo paradigma, que es la modernidad, el progreso y el Siglo XXI, lo primero es la empatía y reconocer al otro”, subrayó.

Al respecto, el dirigente radical sostuvo que su incursión en la política no es para “ahondar la grieta”. “Hoy hay dos espacios políticos liderados por dos personas que generan fanatismo pero tamibén mucha contra, y yo no creo que la mayoría social que necesitamos para tener una mayoría legislativa y transformar la Argentina se pueda conseguir de los extremos. Creo que es necesario salir por arriba del laberinto”, dijo.

Plan económico y planes sociales

Por otra parte, hizo hincapié en las políticas económicas que debería llevar adelante el próximo gobierno nacional y dijo que “Argentina necesita clarametne estabilizar la macroeconomía”. “Para eso se necesita también consenso político. Venimos hablando hace décadas de síntomas de los problemas estructurales, como la inflación, los distintos tipos de dólar, la brecha cambiaria. Los problemas estructurales del país son la falta de confianza, la falta de productividad. Tenemos un plan de duplicar las exportaciones en una década, donde Argentina podría duplicar la riqueza de las exportaciones si apsotamos al agro con valor agregado, a la pesca, a la minería sustentable, a la industria del conocimiento y del software, la industria del turismo”, explicó.

Manes también dio su opinión sobre la política de planes sociales que debería implementarse y destacó que presentó un proyecto de ley para crear institutos de formación laboral “para pasar de planes sociales a trabajo formal, que requiere conocimiento, habilidades y formación”.

“En un país con casi un 50% de pobreza, sacar de golpe los planes es destruir la paz social. Muchos de los que lo reciben trabajan, porque solo con los planes no puden llegar a fin de mes. Necesitamos capacitar a esas personas, porque un país que crezca va a reducir gradualmente los planes sociales. La gente en su gran mayoría no quiere planes”, subrayó.

Causa Vialidad

Finalmente, el diputado nacional opinó del proceso judicial que atraviesa la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por la causa Vialidad. “La evidencia del fiscal es realmente impresionante y creo que solamente un fanático la puede negar. Las personas están por debajo de las instituciones. Y lo que decida la justicia se debe acatar. Los países que prosperan son los que tienen instituciones sólidas, transparentes y no influidas por el poder político. Así que no debería pasar nada y no vamos a permitir que pase nada”, manifestó.

“Nuestro partido y nuestra coalición van a estar atentos a que no haya ninguna consecuencia por un fallo de la justicia”, remarcó.