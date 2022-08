Una influencer liberal defenestró a Cristina Fernández de Kirchner

La influencer política antikirchnerista y liberal Eugenia Rolón habló con MDZ sobre las medidas del nuevo ministro de Economía, Sergio Massa, y criticó en duros términos al Gobierno de Alberto Fernández. Asimismo, esta afirmó que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner "no es boluda" y que "sabe lo que hay que hacer pero no lo hace por intereses personales".

- ¿Cómo describirías al kirchnerismo?

- El kirchnerismo es una ideología capitalista pero no funciona porque no va acompañada del libre mercado o de una independencia económica por parte del Estado. Desde el Estado pretenden perpetuarse en el poder para enriquecerse y de esa forma dañar al pueblo argentino. El kirchnerismo representa un mal para el país, una ideología capitalista mal aplicada. Gastan del bolsillo ajeno y no les importa nada. Son la casta política.

- La semana pasada asumió Sergio Massa como nuevo ministro de Economía y anunció medidas. Si te paso el teléfono y atiende él, ¿qué le dirías?

- Le diría que cualquier ajuste para bajar el gasto público debe hacerse liderado por el sector público y no por el sector privado. El ajuste a las tarifas de gas, agua y luz no deben hacerse sin antes hacer un ajuste al sector público. Y no es congelar las plantas para que no entren más empleados sino reducir el nivel de empleados públicos, de asesores en el Congreso, el sueldo de los diputados y dejar de fingir que no hay dependencia del Banco Central. Por último le diría que tiene la posibilidad de que no nos sigan hundiendo.

- En una escala del 1 al 10, ¿qué tan mal presidente es Alberto Fernández?

- No puedo porque es 11, rompo la escala. No le queda nada de poder. En el momento en el que arrancaron a rajar a todos los ministros albertistas ya era obvio que no le iba a quedar nada. Massa vino a robarse el show y él se queda al margen.

- ¿Aceptarías hablar con Cristina Kirchner? ¿Qué le dirías?

- Cristina no es una boluda, ella sabe lo que hay que hacer para que el país salga adelante. Para que Argentina no se choque contra un iceberg. Ella no lo hace por intereses personales. Por eso, no tengo ganas de hablar con gente que tanto daño le hizo al país y que mucho menos tiene abierta la escucha para aquellos pensamientos que pueden llegar a beneficiarlos porque ya los conoce y no le interesa.