El plan electoral de Julio Cobos que incluye a Alfredo Cornejo

La concurrida cena que realizó el lunes pasado el intendente radical Daniel Orozco para lanzarse como precandidato a gobernador, a la que asistieron 250 invitados, entre dirigentes y empresarios, despertó muchas especulaciones sobre los apoyos hacia su postulación, en especial de quien lo lanzó a la política: el diputado nacional Julio Cobos. Sin embargo, en la carrera para los comicios del año próximo, Cobos impulsa que el año que viene el frente oficialista Cambia Mendoza dirima las candidaturas en una PASO (primaria abierta simultánea y obligatoria) y que nadie pueda ser elegido por fuera de esa dinámica.

Las palabras de Orozco en la radio LV10 dos días después de la cena, en las que aseguró que sería capaz de bajar su precandidatura si el senador nacional Alfredo Cornejo va como candidato, generaron más confusión. Desde el entorno del intendente explicaron que dijo lo que dijo porque Cornejo le habría asegurado que no iba a postularse para el cargo que ocupó entre 2015-2019. En cambio, dirigentes cercanos a Cornejo afirmaron que él sólo le había confesado que no era su proyecto personal volver a ser candidato a gobernador, pero que nunca aseveró que había decidido no hacerlo.

Quiero expresar mi agradecimiento a los más de 250 participantes de la “Cena de Líderes” entre empresarios, dirigentes políticos, periodistas y amigos, con los cuales comparto una mirada en común hacia el futuro de Mendoza. pic.twitter.com/rhwdHdKSAT — Daniel Orozco (@mdanielorozco) August 9, 2022

En medio de todas estas idas y vueltas, la figura de Cobos es vista detrás de la candidatura de Orozco, porque sacó al médico de su consultorio antes del 2015 y lo impulsó a ser candidato a intendente de Las Heras y logró ganar un departamento que hacía muchos años que gobernaba el peronismo. Además, Orozco fue por la reelección en 2019 y se impuso nuevamente. Ahora, quiere ser gobernador con la bandera del “proyecto Las Heras” como estandarte.

Sin embargo, fuentes cercanas al diputado nacional niegan que así sea. “Cobos no tiene a ningún precandidato favorito, Julio no le ha dado un apoyo exclusivo a Orozco”, aseguran. “Hará campaña donde lo necesiten”, agregan. Pero quizá lo más relevante de ese análisis es que Cobos no comparte la premisa de otros dirigentes que asegura que si Cornejo finalmente decide volver para candidatearse para ser gobernador deba ser el elegido de Cambia Mendoza, como sí lo han dicho no sólo Orozco sino también otros posibles precandidatos. Para Cobos, Cornejo debe competir en una primaria como el resto de los precandidatos.

En Godoy Cruz, los dirigentes que responden al actual intendente Tadeo García Zalazar, un cornejista de la primera hora, ya preparan la campaña del jefe comunal pero con la condición de tener que bajarla si es que Cornejo decide ser el aspirante a la gobernación. Quieren extrapolar la gestión de Godoy Cruz a otras partes de la provincia. Además, como García Zalazar es el presidente del Comité de la UCR local, hace recorridos por la provincia desde comienzos de año.

Por otro lado, pese a que cree que todos deben competir en una primaria, Cobos apunta a que es necesario que haya “una renovación” en Cambia Mendoza y opina que no sería adecuado que Cornejo- con quien no tiene un buen vínculo- vuelva a postularse. Para las intendencias, tiene la misma postura. Como a la mayoría de los intendentes radicales se les acaba el segundo mandato el año que viene y no pueden volver a postularse porque la ley les impide dos mandatos consecutivos, pretende que sean caras nuevas quienes se presenten.