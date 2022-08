Referentes del PRO le dieron la derecha a las profecías de Mauricio Macri

A través de redes sociales, referentes del PRO a nivel nacional, difundieron las principales frases que dijo el expresidente Mauricio Macri la mañana siguiente a la derrota electoral en las PASO del 2019, que según el propio expresidente es la derrota marco en agosto el final de su Gobierno.

Los dirigentes del PRO, entre los que se encuentran intendentes, legisladores provinciales, nacionales y exministros, divulgaron videos con frases como: “Es tremendo lo que puede pasar. Se los dije siempre, no podemos volver al pasado porque el mundo ve eso como el fin de la Argentina” y “el mundo no confía en ellos porque sabe lo que pretenden hacer. Ya no existen más las bonanzas de otros tiempos. No habrá más un presente bueno a cambio de un futuro malo”.

Otras frases resonantes de aquel día fueron: “Si por ellos volviéramos al pasado, después habrá que empezar todo desde cero” o “la confianza es valiosa, cuesta conseguirla. Ellos la han dilapidado”.

Martin Yeza, intendente de Pinamar, muy cercano al expresidente, fue uno de los primeros referentes del PRO en publicar el video. En su cuenta de Twitter el jefe comunal escribió: “Esa fue una conferencia criticada, nuestra moneda se tensionaba, los mercados ardían, empeoraban todos los indicadores macroeconómicos” y agregó que “la distancia, esa bronca de Mauricio, era la bronca de saber que iba a pasar lo que finalmente pasó, y es la situación que hoy nos toca vivir”.

El día después de las PASO 2019 el kirchnerismo cantaba “vamos a volver”, se había construido la idea de que "volvían mejores", que "habían aprendido".



Esta es la conferencia de prensa de @mauriciomacri después de la derrota en las urnas. pic.twitter.com/icIGm9GnYO — Martín Yeza (@martinyeza) August 12, 2022

Por su parte, la diputada nacional Sabrina Ajmechet tuiteó: “Esto decía Mauricio Macri hace 3 años, parecía ser un pronóstico de mal agüero. Hoy sabemos que es verdad, la realidad que nos toca vivir con este Gobierno incapaz, irresponsable, desastroso” y agregó que “Macri tuvo la valentía de decirlo cuando aún había tiempo de revertir la situación”.

En tanto, la diputada por la Provincia de Buenos Aires, Silvia Lospennato, afirmó en su cuenta del pajarito: “lo dijo hace tres años y lo criticaron, pero Mauricio Macri no se equivocó. El kirchnerismo siempre tiene todo su pasado por delante”.

A su vez, Jorge Macri, actual ministro de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, escribió: “Lo dijo Mauricio el 12 de agosto de 2019. No le creyeron #MacriNoMintió”.

Mientras que el diputado Gustavo Santos, exministro de Turismo en la gestión de Cambiemos, resaltó que “hace 3 años, Mauricio ya lo advertía”.

“No podemos volver al pasado porque el mundo ve eso como el fin de la Argentina”. Lo dijo Mauricio el 12 de agosto de 2019. No le creyeron #MacriNoMintió pic.twitter.com/a2k24UNiSt — Jorge Macri (@jorgemacri) August 12, 2022

Guillermo Dietrich, exministro de Transporte de Macri en la Ciudad y en la Nación, afirmó que “el mundo no confiaba en ellos y tenían razón. Construyamos un país confiable que nos saque de la incertidumbre. Se puede”.

También, el diputado Federico Angelini, vicepresidente del PRO, escribió: “Hace 3 años Mauricio Macri dijo lo que iba a pasar, no porque fuera mago ni adivino, sino porque era obvio. En 2023 tenemos que empezar otra vez desde cero, pero vamos a sacar el país adelante”.

Sera parte del recuerdo de la militancia del PRO o ante las internas en Juntos por el Cambio, agitadas por las declaraciones de Lilita Carrio, que arrancó el pedido de los dirigentes identificados con el ala dura para que el expresidente tome las riendas y se lance al segundo tiempo.