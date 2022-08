La dura advertencia de Domingo Cavallo a Sergio Massa

El exministro Domingo Cavallo realizó un análisis exhaustivo sobre el futuro del nuevo ministro de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Massa. El artífice del plan de Convertibilidad hizo énfasis en la separación del expresidente de la cámara de Diputados de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. "Para ella las palabras ajuste fiscal y libertad de mercado son conceptos neoliberales de los que hay que escapar", expresó el exfuncionario.

El exministro de Economía Domingo Cavallo.

Cavallo señaló las razones por las que Massa no debe seguir el camino del presidente Alberto Fernández en cuanto a 'acomodar su pensamiento y acción' al diagnóstico de Kirchner. "Ella cree que el déficit fiscal y el nivel del gasto público no son un problema y que la emisión monetaria no es causa de inflación. Ve al endeudamiento público como el resultado de maniobras especulativas y no lo relaciona con el déficit fiscal. También cree que el crecimiento se logra por aumento de la demanda interna de bienes de consumo y que el aliento a las exportaciones, lejos de ayudar al crecimiento, lo frena", expresó el exministro en su blog personal.

¿Cuál es el diagnóstico de la crisis económica que guiará el accionar de Massa?https://t.co/PWBw8kZ35G — Domingo F. Cavallo (@domingocavallo) July 31, 2022

El economista continuó describiendo la gravedad de las líneas de pensamiento de la vicepresidenta:" Adhiere sin reparos a la estrategia de crecimiento por sustitución de importaciones. También cree que el Estado tiene que intervenir en las empresas, estatizándolas o regulándolas caso por caso, porque cree que de esa forma se podrá asegurar que contribuyan al crecimiento y a una buena distribución de los ingresos".

El ministro de Economía Sergio Massa.

Cavallo aludió a que la gestión de Massa será un fracaso tan evidente como lo es hoy el de Fernández si el ministro sigue la línea de pensamiento de Kirchner. "Y, en ese caso, será difícil evitar una explosión inflacionaria rayana en la hiperinflación", explicó el exfuncionario.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La cabeza del 'uno a uno' sentenció que "si Massa comienza reconociendo que será necesario hacer un ajuste fiscal por reducción del gasto público, incluso mayor al comprometido en la negociación con el FMI y conduce la política monetaria enderezada a cerrar la brecha cambiaria y acumular reservas, es posible que logre acotar la inflación en lo que resta del mandato presidencial al 6% mensual o 100% anual sin que haya una caída violenta del nivel de actividad económica; es el mejor resultado que podría conseguir".