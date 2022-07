"Maldita deuda": dos visiones sobre un problema que se avecina en el horizonte de Mendoza

En estos últimos días, el Ejecutivo provincial tuvo que adelantar las paritarias salariales con los diferentes gremios estatales, producto de la situación inflacionaria nacional que ha degradado el poder adquisitivo de los trabajadores. Ante esto Rodolfo Suarez ha manifestado que necesita del PJ mendocino para tener las herramientas que le permitan administrar la deuda (a través del roll over) y pesificarla. La “Mesa del Poder” puso en discusión este tema e invitó a plantear diferentes posturas. Lisandro Nieri, exministro de Hacienda y diputado nacional, y Nicolás Aroma, contador público e integrante del Centro de Economía y Finanzas Mendoza (CefiMendoza); participaron del debate emitido por MDZ Radio.

El puntapié fue un mensaje que difundió el gobernador a través de su cuenta de Twitter, allí señalaba que desde el Ministerio de Hacienda están manejando la posibilidad de pesificar el pasivo en dólares para que Mendoza no caiga en incumplimiento de pago. El diputado nacional Lisandro Nieri apoyó la postura del jefe provincial y remarcó “la deuda es una consecuencia del maldito déficit” que recibió el radicalismo cuando se hizo cargo de la gestión. Además, argumentó que después del 2017, "la provincia dejó de pedir créditos para dejar de pagar morosidad de mala calidad”.

Lisandro Nieri.

“Mendoza logró resolver tal problema, pero lo que es insólito son los palos en la rueda que no permiten contar con las herramientas necesarias para controlar la deuda. Hoy las necesidades son inmensas, no se plantean cancelar la deuda, sino administrar por medio de mejores tasas y plazos de pagos para eso sirve el roll over”, indicó Nieri. El legislador también consideró que el gran problema de la Argentina es que "Silvina Batakis no puede controlar la deuda". “En septiembre tendrá que renovar un billón de pesos y el desafío es renovarlo todo. El éxito es lograr ganar un poco más de plata, caso contrario de Mendoza que no tiene déficit. Esta herramienta que la utiliza todos los días el oficialismo nacional del Frente de Todos, el kirchnerismo provincial hace caso omiso en nuestra Legislatura”, apuntó.

Y agregó: “El mismo kirchnerismo que niega la herramienta, es el padre de toda esta deuda provincial y provienen de los ciclos gubernamentales Pérez y Jaque donde aparece el déficit. A quienes les ordenamos las finanzas, son los mismos que nos niegan la herramienta para cancelar pagos”.

Nieri fue duro al analizar la gestión nacional, asegurando que lo hecho por el ministro Martín Guzmán fue muy malo. "Tomó la gestión de la economía de a un tema, cuando no se puede hacer eso, y se perdió mucho tiempo. Fue un desastre. La inflación complica todo y el Gobierno sigue pensando que no se genera con emisión. Batakis asume el 4 de julio y la situación económica ya era mala. La incertidumbre y la ausencia de un aval político fuerte hizo que enfrentemos un julio más complicado. Es resultado de dilatar decisiones y no tener un plan económico. Argentina no puede seguir gastando más de lo que tiene", dijo el exministro. "La pérdida de poder adquisitivo se da en todos los ámbitos. Es tan insólito escuchar todo. El poder adquisitivo se desploma. Los pesos se derriten en las manos porque lo que está pasando es que el peso pierde valor", aseguró el diputado, que cuestionó las internas políticas en el Frente de Todos.

La postura de Nicolás Aroma

Para Nicolás Aroma, especializado en finanzas públicas, es difícil determinar una herramienta financiera para iniciar los planes de pagos que se deberán abonar en 2023. Por ende, recriminó que la deuda contractual fue a causa de “la impericia política de Alfredo Cornejo”, quien tomó la deuda en 2016. El especialista además indicó que fue el actual legislador nacional el responsable de agrandar el crédito debido a la inflación nacional y las variables de la macroeconomía.

Nicolás Aroma.

“En ese momento, eran aproximadamente 7.500 millones de pesos y se tomó en mayo del 2016 con un dólar de 14 pesos. Cuando esa deuda se evalúa en el 2019, la deuda había crecido por 5 veces y superaba los 100 mil millones. Pero esto no dice tanto por el efecto de la inflación. Por eso, nos indicaba ajustar de otra manera y de esa forma, nos seguía apareciendo que se ha multiplicado por dos”, comentó.

Aroma remarcó que "el primer gran error" fue dolarizar los pasivos y tener los activos en pesos, con una economía que no creció. “La deuda no apalancó el crecimiento y no se generaron los recursos para pagar, y se produjo lo que se llama un descalce de la moneda”, aseveró.

Haciendo referencia al tuit de Suarez, el especialista afirmó que el gobernador reconoció el gran problema que el radicalismo nunca quiso reconocer, es decir, que las deudas en pesos no son las mismas que las que están en dólares. “El gobierno siempre se resistió en que las deudas son para administrarlas, pero nunca han reconocido las diferencias entre endeudarse en dólares o pesos, que son diferentes y poseen diferentes consecuencias. Suarez reconoció que el problema fue dolarizar los pasivos y por eso pide pesificar el total a pagar”, aseguró.

“Al reconocer el problema, la provincia tendrá posibilidad de crecimiento, pero deberá destrabar otro de los problemas, no son los intereses a pagar, sino activar la obra pública. La condición que te permite crecer como Estado”, sentenció Nicolás Aroma.