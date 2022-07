El SUTE apuntó contra el Gobierno y Mendoza insiste en que es "víctima" de la situación nacional

Tras el fracaso de la última reunión paritaria entre el Gobierno provincial y el SUTE, Gustavo Correa, secretario gremial de los trabajadores de la educación, criticó al Ejecutivo en MDZ Radio y sostuvo que “el paro tendrá el acatamiento total de la comunidad educativa". Por su parte, la senadora radical Natacha Eisenchlas defendió la postura del Gobierno y dijo que Mendoza es víctima de una situación nacional.

Desde el Frente Cambia Mendoza sostienen que “el paro de mañana no tiene fundamentos, ya que se encuentran en un periodo de negociaciones”. Por lo cual, la presidenta provisional del Senado, Natacha Eisenchlas, sostuvo que “cuando se está negociando no se deben tomar medidas de fuerzas” y cuestionó la medida de fuerza. “El cuerpo paritario del Ejecutivo se comunicó primero con los docentes entre todos los gremios estatales para negociar salarios dentro de un contexto de adelantamiento paritario”, dijo.

Natacha Eisenchlas

Además, agregó que adelantar las paritarias fue una medida que tomó la provincia para "mermar los conflictos de los trabajadores, producto de las consecuencias generadas por la macroeconomía". “Las paritarias estaban convocadas para septiembre, pero ante la explosión inflacionaria, Rodolfo Suarez, se hizo cargo y adelantó tanto las paritarias como los incrementos de julio. Por eso, desde el Ejecutivo se ha tratado de disminuir los efectos de la inflación en los sueldos de los estatales. Como siempre en las paritarias hay conflictos, propuestas y contrapuestas. Pero me parece inoportuno el paro de los docentes, cuando se están negociando”, remarcó la legisladora.

Y agregó que “desde el Gobierno está barajando una propuesta superadora para los docentes”, que la misma, fue comunicada en la reunión del jueves pasado. “Teniendo en cuenta que Mendoza es víctima de la situación nacional y lo que implica la escuela para los chicos. Si los docentes hubieran esperado 3 días más, tal vez la historia hubiese sido distinta”, expresó la senadora oficialista.

La respuesta del SUTE

El secretario gremial del SUTE, Gustavo Correa, indicó que no entiende lo que desde el Gobierno llaman 'propuesta superadora' y que "de serla no nos hubiéramos sentido frustrados el pasado jueves". El entrevistado apuntó contra la senadora provincial y criticó que el Ejecutivo abrió "muy tarde" las mesas negociadoras.

Gustavo Correa, dirigente gremial del SUTE.

"Después de ofrecernos el 7%, no entiendo qué tiene que ver con lo de superadora. Por eso, no entiendo la posición que sostiene la senadora provincial. El gobernador intentó hacer las cosas a destiempo. Adelantó el 5% de manera unilateral y nos quiere reglamentar las formas de reclamos de los trabajadores. Por ende, el Gobierno le viene escapando al planteo y en medio del receso invernal, nos convoca a la paritaria, cuando en las escuelas no hay personal para discutir estas propuestas”, declaró.

Al mismo tiempo, remarcó que la decisión de llamar a paritarias "son de manotazos de ahogado" por parte de la provincia, frente a un cese de actividades que es "inevitable". Llamó al ítem aula una "medida extorsiva" y afirmaron que la comunidad educativa “ya no le tiene miedo y habrá un gran acatamiento”.

“Hemos logrado que la sociedad tenga empatía con nuestras demandas, desde los padres y las madres hasta de los estudiantes. Siempre es bueno arreglar los problemas colectivamente para enfrentarnos contra el ajuste. Por ello, el ítems aula que posee muchas injusticia, no será trascendental para lo que viene”, sentenció el secretario gremial.