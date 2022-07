Las frases más lacerantes de la carta de renuncia de Martín Guzman

Fueron más de tres mil las palabras que utilizó Martín Guzmán para despedirse de la jefatura del Ministerio de Economía y, a pesar de que ya habían rumores acerca de su posible salida, el momento en el que se dio a conocer la noticia no pasó inadvertido. Es que, el economista publicó en las redes sociales su carta de renuncia en el mismo momento en que Cristina Fernández de Kirchner protagonizaba un acto en Ensenada en homenaje a Perón.

Las suspicacias en torno a esto no son exageradas ya que la interna dentro del Frente de Todos durante la gestión de Alberto Fernández ha provocado grandes sismos en el Ejecutivo y Guzmán lo vivió en carne propia ya que fue uno de los funcionarios que se encontraba en la lista negra del kirchnerismo.

La oposición a las políticas que llevaba adelante el ahora exministro quedaron transparentadas cuando el acuerdo con el FMI debió ser votado en el Congreso y Máximo Kirchner decidió renunciar a la presidencia del bloque para votar de forma negativa, llevándose con él al ala más dura de los seguidores de la vicepresidenta. "Más allá de las incertidumbres que generaron las divisiones en el Congreso, este proceso constituyó un paso histórico hacia adelante para nuestra República", consideró el exfuncionario.

Con la profunda convicción y la confianza en mi visión sobre cuál es el camino que debe seguir la Argentina, seguiré trabajando y actuando por una Patria más justa, libre y soberana. pic.twitter.com/rJQ5w0argQ — Martín Guzmán (@Martin_M_Guzman) July 2, 2022

Fue justamente esta grieta interna la que Guzmán no pudo eludir a la hora de su despedida y lo hizo de forma contundente. "Desde la experiencia que he vivido, considero que será primordial que trabaje en un acuerdo político dentro de la coalición gobernante", comienza señalando el exfuncionario a modo de recomendación y procurando que, quien ocupe su lugar, pueda culminar su mandato en medio de un clima de mayor apoyo: "Eso ayudará a que quien me suceda pueda llevar adelante las gestiones conducentes al progreso económico y social con el apoyo político que es necesario para que aquellas sean efectivas".

Otro de los temas que han caído dentro de la grieta peronista, y que Guzmán también tocó en su renuncia, fue el trabajo de los movimientos sociales. En recientes declaraciones, Cristina le pidió al presidente que le quite a los movimientos sociales el manejo de los planes sociales y esto trajo grandes confrontaciones.

En su mensaje, el exministro decidió poner en valor el trabajo que realizan al indicar que "acompañaron y apoyaron en momentos clave de la gestión, que cumplen un rol importante en una Argentina que en distintos momentos de su historia ha excluido de los mecanismos formales de la economía a millones de compatriotas, y que han sabido llegar a lugares en donde el Estado no tuvo la capacidad de llegar en tiempo y forma".

