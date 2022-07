Así reaccionó la oposición a la desafiante publicación de Cristina Fernández de Kirchner

Diversos referentes de Juntos por el Cambio manifestaron su descontento ante la reciente publicación de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en la cual arremetió con dureza a la Corte Suprema de Justicia y cuestionó su funcionamiento.

El diputado radical cordobés, Mario Negri, sostuvo: "La Corte Suprema no es el problema. Cristina Kirchner la ataca sólo porque falló en su contra. Está acostumbrada a modificar los tribunales a su antojo y a que la Justicia no llegue a ella. Por eso quiere nombrar 25 jueces supremos. Su desesperación es por tener impunidad".

Y posteriormente agregó: "A la ofensiva de la vicepresidenta contra la Corte Suprema solo le falta convocar a que la tomen por asalto. Demolió la economía, ahora va por las instituciones aprovechando la fatiga social. No vamos a permitir que lleven a la Argentina a un estado de anarquía institucional".

En tanto, el diputado nacional y miembro del PRO Waldo Wolff expresó a través del mismo canal: "Vicepresidenta @CFKArgentina: Hubo 140.000 muertos por covid y no subió ni una foto, ni un comentario. Pero auditan la obra pública y hace un largometraje en HD. Hágase cargo del debido proceso y los inexplicables sobreprecios y deje de atacar instituciones para buscar impunidad".

Por otro lado, Luis Petri, exdiputado nacional mendocino opinó: "El problema de CFK es que no maneja la lapicera de la Corte. Cómo la Corte no le garantiza su impunidad, busca ampliar su número para cooptarla. No quiere una Justicia independiente, quiere jueces a los que les dicte al oído su absolución a pesar de las pruebas en su contra".