Una antropóloga del Conicet quiere enfrentar en la interna al PJ ortodoxo

La antropóloga Leticia Kazter quiere ser intendenta de Lavalle y competir en la primaria del año próximo contra el candidato del oficialismo partidario que disponga el actual jefe comunal Roberto Righi y los otros postulantes que ya se anotaron en la carrera electoral. Sostiene que tiene trabajo territorial desde hace más de 15 años y que busca “otra manera de hacer política”.

“Mi precandidatura se trata de una decisión colectiva, fruto de un fuerte trabajo territorial”, contó Kazter a MDZ. Según relató, su trabajo con el pueblo lavallino a quien jura “conocer con profundidad”, comenzó hace más de 15 años. “Empezó por mi labor como investigadora de CONICET, en cuya trayectoria además creé una fundación llamada “Vincular”. Esta trayectoria, de fuerte impronta territorial, ha tenido particularidades que han respondido, en buena parte, a una manera de concebir y hacer ciencia, entendiéndola como bien público, en el sentido de una ciencia al servicio del pueblo. En el marco de estos recorridos territoriales, recientemente una familia me pregunta: ¿cuál es tu meta? Y con total honestidad respondí que mi meta hoy es gobernar Lavalle, es ser intendenta de Lavalle, para lo cual estoy trabajando duro, tal como lo he hecho durante los casi 20 años que vengo caminando el departamento, sólo que ahora con una meta electoral”, dice sin tapujos.

Quiere jugar en la interna del PJ, partido de donde es nacida y criada. Sus abuelos y su padre son peronistas y además es prima hermana de la concejal por General Alvear Hebe Kazter. Sin embargo, no quiere hablar de los respaldos que tiene a nivel partidario provincial “Tengo apoyos provinciales pero por ahora quiero mantenerlos en reserva para evitar especulaciones”. En esa misma línea, evitó pronunciarse en la interna entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

“Buscamos presentar un proyecto bien local, con los intereses de nuestra gente que tanto conocemos. Tengo cinco cuadernos escritos de notas de nuestro pueblo, a quien conozco profundamente”, asegura.

Pero además, apunta contra el oficialismo partidario que desde 2003 dirige el intendente Righi pero el próximo año deberá ser reemplazado porque la ley vigente le impide ser reelecto. “Lo que dice la gente es que a Roberto lo quieren pero el problema es su entorno, que son siempre los mismos. El peronismo lavallino necesita oxígeno, necesita aire fresco; necesita alegría, necesita afecto. Realmente necesita transformarse, renovarse; está asfixiado de los mismos criterios, de las mismas ideas, de las mismas metodologías, de las mismas mañas, de la misma gente. Repetición, repetición”, aseveró.

Para buscar avales a su candidatura, la presidenta de la Fundación Vincular sostiene que buscará “a los viejos dirigentes peronistas de Lavalle” que quieran recuperar otra manera de hacer política. “Voy a dar batalla, y aquí no entiendo batalla como enfrentamiento sino como propuesta, como provocación. No me interesa el cargo por el cargo mismo, no me interesa vivir de la política. Simplemente lo que estoy haciendo es defender el amor que siento por el departamento de Lavalle, el amor que siento por la política entendida como posibilidad de transformación de realidades, y el amor que siento por el peronismo, por el partido justicialista entendido desde sus bases”, expresó.

Además de enfrentar a quien disponga el intendente Righi- suenan funcionarios del municipio y el senador provincial Gerardo Vaquer como candidatos-, se opondrá en la PASO a Raúl Villegas quien es el jefe del PAMI delegación Lavalle. Como contó MDZ, Villegas representa a una línea integrada por el peronismo tradicional y por el kirchnerismo. Se reivindica como menemista y su vida política estuvo ligada al expresidente. Además, hay otros representantes de agrupaciones kirchneristas que quieren ser intendentes.