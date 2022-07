El importante pedido de Dalmiro Garay al Poder Ejecutivo

En el marco del lanzamiento de la doble portada de MDZ, el presidente de la Suprema Corte, Dalmiro Garay, pasó por los micrófonos de MDZ Radio y manifestó que "el Gobierno de Mendoza necesita darles a sus ciudadanos la sensación de seguridad". Asimismo, el máximo magistrado de la provincia sostuvo que "la política nacional debe iniciar cuanto antes una solución enfocada en los menores que comenten delitos para no tratar de bajar la penalización".

Garay remarcó que el Gobierno provincial debe mejorar a la hora de disuadir el delito por medio de la presencia policial para generar una sensación de seguridad al ciudadano que es atracado por motochorros y robos menores. "Mendoza no es ajena a la realidad que el país está atravesando, si bien el Ministerio Público Fiscal ha logrado un avance en la profesionalización de sus investigaciones y hoy tenemos un 60% de mach positivos para detectar los delitos, que luego nos permiten dar una sentencia a quien delinque", indicó.

Sumó: "Sin embargo, el aparato disuasivo del Estado compuesto por el Poder Judicial y la Policía de Mendoza no está funcionando, sino los mendocinos no vivirían todos los días estos actos delictivos. Asimismo, se necesita mayor presencia de la policía para prevenir los delitos menores que han aumentado en este tiempo y se vuelve inviable cualquier política de seguridad, cuando el 50% de la población se ubica por debajo de la línea de la pobreza. Por más que haya un aumento de la delincuencia, Mendoza ha logrado bajar los homicidios. A todos nos preocupa la inseguridad y es necesario darle esa sensación al ciudadano".

Por otra parte, el presidente de la Suprema Corte mendocina sostuvo que la Justicia provincial "está tratando de ser trasparente para los ciudadanos" y, por ende, explicó que "los magistrados desde este momento serán más participativos". "Estamos comprometiendo a los jueces de cara a la ciudadanía, para que sean más participativos en los procesos judiciales. Por eso, verán a un juez en una audiencia civil y eso nos permite que sea un magistrado, quien tome la decisión antes de un fallo y no sea un simple y frívolo archivo", argumentó.

"Dentro de las reformas que estamos llevando a cabo, hemos propuesto realizar un portal web de datos, para que la gente vea, cómo están trabajando nuestros magistrados. Tratamos que la Justicia sea trasparente y en esa dirección tomó cuando decidimos implementar los juicios por jurados. Y un dato positivo de esta medida, que de los 90 jurados que participan, solo 2 personas se ausentan del juicio. También, muchos se enojan cuando no son citados en otras oportunidades y demuestra el respeto que le tienen a la institución", agregó.

Finalmente, el magistrado declaró que tanto la provincia como la Nación deben trabajar juntos para prevenir la delincuencia que no está contemplada por el sistema juridicial, que incluyen a los menores de 12 a los 16 años. "Mendoza no está lejos de llegar de a la situación que se vive en Rosario y el conurbano. Por ende, tenemos que prevenir que los menores cometan delitos para no llegar a penalizar estos hechos. El Estado tiene la obligación de contener a estos niños", sentenció.