La estrategia que utilizó el Gobierno para descalificar el "plan" de Patricia Bullrich

El ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, expresó que "sacar o poner planes sociales es querer que los pobres sigan siendo pobres" al referirse a la propuesta de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quien se pronunció en favor de eliminar en seis meses los programas de asistencia social para los sectores más postergados, al presentar sus equipos de gobierno en un acto que contó con la presencia de Mauricio Macri.



"Hablar de ´sacar o poner´ planes es querer que los pobres siempre sean pobres", escribió Zabaleta en su cuenta oficial de la red social Twitter.

La presidenta del PRO quiere sacar los planes en 6 meses. Como si no hubieran gobernado y ademas no los hubiesen duplicado.



Hablar de "sacar o poner" planes es querer que los pobres siempre sean pobres.



Buscamos transformar planes en empleo y no RT's que alimenten las grietas. — Juan Zabaleta (@JuanZabaletaOK) June 8, 2022





"La presidenta del PRO quiere sacar los planes en seis meses. Como si no hubieran gobernado y, además, no los hubiesen duplicado", agregó el funcionario en relación al incremento de beneficiarios de este tipo de asistencia que se produjo durante el Gobierno de Cambiemos, hoy Juntos por el Cambio.



En este sentido, Zabaleta reafirmó que el Gobierno busca "transformar planes en empleo y no los retuits que alimenten las grietas".



Ayer, en el marco de un acto en el Yacht Club de Olivos ante los militantes y dirigentes del PRO, Bullrich propuso la eliminación de este tipo de ayuda social: "Me dicen que es imposible sacar los planes en seis meses. Yo digo, más imposible es no sacarlos porque se van a quedar para siempre".



"Si no lo hacemos con convicción, nos comen el cambio. Los pacman que existen para comer el cambio están instalados en todos lados", afirmó la exministra de la gestión de Mauricio Macri y de Fernando de la Rúa.