La intendenta del PJ que va por su reelección en 2023

El peronismo mendocino ha decidido salir al territorio para fortalecerse de cara al 2023, y entre varios temas que involucran al partido, ya se escuchan los rumores que dicen que la intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis, será la próxima presidenta del PJ local. Ante esto, MDZ Radio se comunicó con la exreina de la Vendimia, quién manifestó que en el seno del espacio político aún no hablan sobre los posibles candidatos para suceder a su presidenta, Anabel Fernández Sagasti, y confirmó sus intenciones de reelección para el año que viene en la comuna que comanda.

“Dentro del PJ no hemos hablado de los próximos candidatos para suceder a la presidenta. Pero como militante me pongo contenta de que me tengan en cuenta para asumir un cargo de esta magnitud”, dijo Destéfanis.

Flor Destéfanis, intendenta peronista de Santa Rosa.

La intendenta destacó también que Sagasti se dedica a unificar ideas dentro del PJ, y recordó que fue la primera mujer que llegó a presidir el partido. “Creo que también fue clave en las elecciones del 2019 para generar la renovación y escuchar lo que muchos simpatizantes del peronismo pensaban. Anabel marcó la renovación y permitió el ingreso de mujeres al partido”, aseguró.

Flor Destéfanis compartiendo con Anabel Fernández Sagasti.

En cuanto a su continuidad al frente del departamento del Este, señaló: “Apuesto a una reelección en Santa Rosa en 2023. Ya que la pandemia ha retrasado los planes que teníamos, si los vecinos me apoyan, quiero seguir por 4 años más en la comuna para terminar de consolidar algunos procesos necesarios en el municipio y para que la próxima persona que asuma pueda continuar nuestras políticas públicas”.

En el orden nacional, Flor Destéfanis recalcó que la llegada de Daniel Scioli al Ministerio de Desarrollo Productivo sirvió para descomprimir la relación entre Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández. También marcó que la asunción del nuevo ministro para Santa Rosa representa una nueva oportunidad para poder edificar la zona industrial que demanda la comuna.

“Scioli es una figura del peronismo, que por haber sido candidato a presidente debe conocer el interior del país. Su llegada puede darnos expectativas de crecimiento a los mendocinos. En especial a los santarrosinos, porque estamos trabajando en un proyecto de desarrollo productivo para urbanizar una zona industrial que depende de la cartera de Daniel Scioli. Por ende, tenemos expectativas para lograr esta iniciativas. como tantas otras”, cerró Destéfanis.