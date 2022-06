Protectora apuntó contra el Gobierno por un polémico decreto

La semana pasada el Gobierno nacional publicó el Decreto 332/2022, que pone en marcha, a partir de este mes, "un régimen de segmentación tarifaria para servicios públicos de gas y electricidad". De este modo, el Ministerio de Economía busca lograr un ahorro fiscal de $15.000 millones a través de la quita de subsidios a los sectores más pudientes del país.

Según el escrito, se dividirá en tres grupos a los usuarios de acuerdo a sus niveles de ingresos: en primer lugar, se encuentran los beneficiarios de tarifa social; luego, el segmento medio amplio de la sociedad; y el último grupo, será encabezado por el 10% de la ciudadanía que pagará el total de la tarifa, al ser considerada como el sector que posee mayores ingresos entre los ciudadanos.

La medida está generando un gran rechazo por parte de las asociaciones civiles que defienden los derechos de los consumidores finales. Por esta razón, Romina Ríos, titular de la Asociación de Defensa al Consumidor Protectora, fue entrevistada en MDZ Radio. La referente consideró que la iniciativa busca “tergiversar la información privada” de los usuarios al momento de llenar el formulario para acceder al beneficio.

Romina Ríos, titular de la Asociación de Defensa al Consumidor Protectora.

“Por secreto fiscal, la AFIP no puede brindar los datos de los contribuyentes de manera deliberada y Nación encontró la solución para acceder a esta información. Claramente lo hará obligando al usuario a realizar una declaración jurada por medio de una coacción indirecta, la cual tiene como fin amenazar al consumidor, ya que si no llena la solicitud, esta persona puede perder este beneficio social mediante la segmentación. Por eso, el Estado está tergiversando la resolución que pretendía eliminar los subsidios a los sectores pudientes”, comenzó diciendo la entrevistada.

Asimismo, la titular de Protectora aseguró que la resolución posee varios elementos para confundir a los usuarios al momento de “llenar el formulario”, el cual aún no está habilitado y se espera que lo esté en el transcurso de esta semana. Por esto, Ríos argumentó que "la mala comunicación del Ejecutivo" puede traer aparejado nuevos perjuicios a las clases más vulnerables de la sociedad. “Si pretendo implementar una medida de este tipo, lo que se tiene que hacer no es generalizar, sino ir despacio y hacerlo al revés de cómo lo quieren implementar”, comentó.

Además, Ríos señaló que “todos los usuarios tenemos que llenar este formulario para no encontrarnos con la sorpresa de pagar de más” cuando nuestra situación económica no es acorde al registro que podría tener el Estado de nosotros. Por eso, la referente declaró que, en lugar de que “todos los usuarios llenemos la solicitud”; solo sean “aquellas personas que pertenecen al estrato medio amplio”, el cual no poseen ningún registro acerca de sus bienes y servicios, para que realmente el Gobierno pueda brindarle alguna solución a este sector.

“El Estado nacional posee la información económica de los estratos que son beneficiados por la tarifa social y de los sectores más pudientes de Argentina por medio del registro de propiedad privada y el registro del automotor. Por ende, la información que no tienen son de aquellas personas que están en el segundo grupo y no tienen ningún tipo de servicios o bienes registrados con de sus nombres. Entonces, si queremos que la resolución avance, se debería empezar por este sector y podríamos adelantar otro tramo en poco tiempo”, propuso la titular de Protectora.

Por otra parte, la presidenta de la asociación civil anticipó que presentó "un petitorio para rever los diferentes tipos de puntos de la resolución" con la participación de las 30 organizaciones que integran la Comisión de Usuarios de Enargas. "Desconocemos, sí la tarifa social va a persistir en el tiempo y a la vez desconocemos, sí el subsidio por zona fría seguirá estando pese a que están creadas por leyes diferentes. Por esta razón, las organizaciones realizamos un petitorio porque en la resolución nunca hablan de estos puntos. Por ello, queremos saber si estos beneficios serán sacados o serán congeniados por el bien de los usuarios”, sentenció.