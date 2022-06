La tajante decisión que tomó Mendoza respecto al lenguaje inclusivo en escuelas

Mendoza no prohibirá el uso del lenguaje inclusivo en las escuelas. En su visita en el Sur mendocino para presentar los datos del ausentismo en las escuelas de la provincia, el director General de Escuelas José Thomas fue consultado por la medida que tomó CABA de prohibir el uso del lenguaje inclusivo dentro de las aulas. El funcionario indicó que la decisión "no tiene sentido".

"En este momento, la DGE pone como prioridad resolver que los chicos de tercer grado no leen, de ahí a ponernos a hablar de un tema tan particular como este me parece que no tiene sentido, muchos menos prohibirlo, al menos en la realidad de Mendoza, yo no sé la realidad de CABA que tiene que tomar esa decisión”, dijo Thomas este lunes.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la medida causó revuelo ya que se sancionará a los docentes que utilicen el lenguaje inclusivo dentro de las aulas para enseñar a los niños, por lo que la "x", la "e" o el "@" no podrá aparecer en los documentos de las clases ni en los archivos institucionales de los colegios porteños.

En Mendoza no se prohibirá el lenguaje inclusivo.

Si bien se especuló con que algunas provincias se sumaran a la medida, Thomas descartó totalmente esa posibilidad para Mendoza. "En la provincia entendemos que en los chicos más grandes, las comunidades educativas son las que terminan definiendo, es un tema netamente cultural y se tiene que desarrollar con consenso de la comunidad educativa, uno no debería ni prohibir ni habilitar, sino dejar que cada comunidad vea como se construye el lenguaje”.

Es por eso que el tema en cuestión seguirá siendo optativo en cada institución escolar mendocina. Algunos colegios deciden utilizarlo al momento de dictar clases o mandar comunicados institucionales para los alumnos.

Mendoza y la Ciudad de Buenos Aires han tenido muchas coincidencias respecto a la política educativa. Los dos distritos fueron los primeros en cuestionar que la Nación mantenga las aulas cerradas. Pero ahora el Gobierno de Mendoza se diferencia.