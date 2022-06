Prohibición del lenguaje inclusivo: el ministro de Educación salió con los tapones de punta

El ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, acusó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de llevar a cabo una "medida electoral", tras la oficialización de prohibición el uso de lenguaje inclusivo en el dictado de contenidos en escuelas porteñas y criticó fuertemente la reciente determinación.

“Creo que leen encuestas y ven que hace un mes Javier Milei hace una exacerbación del machismo y dicen: ‘Acá hay algo, hay que discutir esto. Como la ciencia dice que hay que hacer otras cosas, ellos lo ubican en otro lugar, que tiene que ver con discusiones ideológicas con un sector con el que ellos disputan, con el liberalismo. Es increíble, son liberales pero prohíben”, sostuvo en diálogo con Radio 10.

Posteriormente, el ministro consideró: “Vos les prohibís a los pibes algo y ¿qué van a hacer los pibes?”, dijo Perczyk al sugerir que sólo derivará en que los jóvenes lo utilizarán más. "¿Qué están prohibiendo? No entiendo qué están prohibiendo. ¿Que un chico de 16 en la división diga ‘chiques’? ¿Eso es lo que están prohibiendo?”, lanzó.

En tanto, apuntó contra la ministra de la cartera educativa porteña, Soledad Acuña, quien advirtió que podría haber sanciones para aquellos docentes que no cumplan con la medida. “En la Argentina desde 1918 hay libertad de cátedra. Hay leyes en la Argentina que dicen que cada uno elige, entonces, ¿qué estamos discutiendo? Las leyes no se pueden discutir, las leyes son leyes”, comentó Perczyk.

Soledad Acuña y Horacio Rodríguez Larreta.

Y agregó: “Los chicos lo usan porque lo que están discutiendo es que no se bancan más la discriminación por género. Es muy injusto lo que pasa, el lenguaje inclusivo denomina esa desigualdad, esa injusticia, y hay que transformar esa injusticia en justicia. En ningún lugar o investigación científica dicen que las limitaciones están en el lenguaje inclusivo”.

En tanto, cargó contra el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que entre los argumentos utilizados en la nueva medida esgrimió que "la deformación en el uso del lenguaje tiene un impacto negativo en los aprendizajes, máxime considerando las consecuencias de la pandemia".

En consecuencia, el ministro declaró a modo de acusación: “Como no van por ahí… Mejorar las condiciones sociales: las empeoraron. Mejorar la terminalidad de los adultos: la empeoraron. Más días y horas de clases: menos. No entregaron un libro, suspendieron Conectar Igualdad, no invirtieron nada en capacitación docente, con los salarios perdimos. En la Ciudad tienen más de 100 escuelas sin gas, proporcionalmente un montón”