El candidato de Patricia Bullrich en provincia le hizo un pedido especial a Macri

Javier Iguacel habló con MDZ sobre lo que sintió cuando Mauricio Macri recorrió el conurbano bonaerense con Néstor Grindetti, uno de sus competidores por el Sillón de Dardo Rocha y de las intenciones del expresidente de jugar el segundo tiempo. Además, se refirió a las internas del PRO y a las diferencias de “estilo”. Pensando en las PASO del próximo año, el intendente de Capitán Sarmiento, afirmó que le gustaría que su compañero de fórmula fuera un radical, al igual que quien acompañe a Patricia Bullrich en la carrera presidencial. También detalló las medidas profundas que tomaría en el primer mes de gestión si llega a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires.

El intendente del municipio cuna de la bandera bonaerense, vino a la Ciudad de los tilos y de las diagonales a dar una charla invitado por el Senador Juan Pablo Allan, referente del ala dura del PRO en la Capital provincial.

El primer punto de la charla con el jefe comunal de Capitán Sarmiento, lanzado como candidato a gobernador por los halcones del PRO, fue sobre la llegada de Mauricio Macri al conurbano bonaerense de la mano del intendente de Lanús Néstor Grindetti. Sin mostrar algún signo de incomodidad, respondió: “Me encantó, me gustó. Le había dicho a Mauricio que tenía que salir a recorrer el conurbano, meterse en Monte Chingolo, en Gerli, en donde fuera”.

Y añadió: “Ese experimento lo hicimos hace un año atrás. Lo llevé engañado a Capitán Sarmiento, antes de las elecciones del año pasado, diciéndole que íbamos a comer un asado al campo. No le avisé a nadie en el pueblo que iba a venir Mauricio y cuando aterrizó lo llevé a un bar. Fue algo de locos, la gente se venía de los barrios más populares a sacarse fotos con él. Y hace unos días que me junté con él y le dije que cuando fuera al conurbano le iba a pasar lo mismo, y le fue muy bien”.

Sobre quién es el favorito de Macri para la provincia de Buenos Aires, Iguacel dijo: “Eso tenés que preguntárselo a Mauricio. Yo no te voy a contar lo que me dijo él a mí.” Y agregó: “En definitiva, Mauricio no tiene que tomar partido por nadie, por lo menos públicamente, y acompañar a los candidatos que la gente elija”.

Ante la pregunta de si el expresidente iba a ser candidato, con una carcajada contestó: “Eso se lo tenés que preguntar a Juliana... pregúntale a ella”.

Sobre el lanzamiento de la candidatura a presidenta de Patricia Bullrich, dijo: “Está acompañando muchísima gente que no viene de la política, que se sumó a trabajar en los equipos porque creen en los valores que propone Patricia".

En lo que tiene que ver con el armado territorial del ala dura del PRO en la provincia de Buenos Aires, Iguacel afirmó que armó un equipo "muy profesional" y que invito a otros precandidatos de Juntos a trabajar para aunar criterios. “Hay apertura, está muy bien lo que se está haciendo, es muy profesional y Mauricio cuando lo vio quedó sorprendido por el nivel de profesionalismo con que se está manejando esto”.

Y agregó: “La gente que hoy me acompaña en el equipo para la provincia de Buenos Aires me dice que a esta altura estamos más organizados que el PRO en el 2014”.

El intendente de Capitán Sarmiento no le escapó a las internas de su partido, pero lo primero que aclaró es que "no hay grandes diferencias" porque todos tienen en claro cuál es el objetivo al final del camino: “El de un país desarrollado, integrado al mundo, ordenado y donde el trabajo remplace a los planes sociales”. Aunque reconoció las diferencias: “Nosotros con Patricia creemos en la gente, en el ciudadano y creemos que el poder está ahí. Queremos construir una representación ciudadana. Y el equipo de Horacio está más volcado a pensar que eso se arma desde la rosca de la política. Esas son las diferencias de cómo llegar”.

Y añadió: “Las otras diferencias son en cómo gobernar, porque quedó demostrado que hay estilos de negociación y conversación que no funcionan. Hay estilos más directos, que van al hueso. Se trata de llegar a un consenso y si no se llega se aplica la ley con mano firme. Y ahí estamos con Patricia”.

De fórmulas y candidaturas

Javier Iguacel no descartó que su compañero de fórmula para pelear la gobernación bonaerense sea un radical: “Me encantaría una formula compartida con el radicalismo. Hablé con algunos radicales de eso, pero todavía no hay nada definido. Lo mismo debería ser a nivel nacional, que Patricia tenga una fórmula compartida. No veo una división partidaria dentro de Juntos por el Cambio. Son muchos los radicales y de la Coalición Cívica que comparten el estilo que tenemos con Patricia de lo que hay que hacer. Yo creo que va a haber formulas cruzadas”.

En cuanto a los candidatos a gobernador, el ex ministro de Energía apuntó a Larreta y dijo: “En esto no hay dudas. Tiene que ser de la provincia de Buenos Aires. No tiene que haber una imposición a dedo del candidato, como es el caso del colorado Santilli, a quien respeto, pero en su caso es la elección del actual jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no de los bonaerenses”.

Y añadió: “¡Eso debe cambiar! Por eso yo soy precandidato, me propongo para que la gente me conozca y diga ‘quiero que sea candidato, me representa’ y si eso se logra lo seré y si no que sea otro, pero de la provincia de Buenos Aires”.

Medidas y cambios ministeriales

Iguacel habló con MDZ de las medidas que tomaría si llegara a ser gobernador. Afirmó que gobernaría con cinco ministerios y se preguntó: “¿Para qué más?”. También dijo que en los primeros treinta días de Gobierno tomaría todas las medidas fuertes para hacer los cambios focalizados en las prioridades de los bonaerenses.

Sobre las medidas a tomar especificó: “En seguridad, unificaría los ministerios de Seguridad y Justicia; trabajando de forma coordinada con Nación. El poder político tiene que cuidar a los ciudadanos y no a los delincuentes. Hoy la política cuida a los delincuentes. Tenemos que revertir eso, proteger a la ciudadanía y a quienes nos cuidan respaldando a la policía, a los fiscales y a los jueces para que puedan hacer cumplir la ley. Para garantizar la igualdad de la justicia hay que cubrir 400 vacantes de jueces y modificar leyes para que haya más juicios por jurados”.

En cuanto a educación dijo: “El cambio debe ser radical. No tiene que ser Baradel el que decida qué hacer. Tiene que ser el ministerio de Educación consensuando la currícula con directores de escuelas y docentes, que saben qué es lo que hay que hacer”.

Sobre a las políticas de reactivación industrial, Iguacel afirmó que va a hacer lo mismo que hizo en Capitán Sarmiento: “Desde la provincia vamos a incentivar el trabajo y la producción bajando impuestos a lo loco y derogando todas las trabas burocráticas para favorecer a los que vengan a emprender. Es muy importante tener un gobernador que esté alineado con el presidente y un presidente que apoye al gobernador, que representa al 40% de la Argentina. La provincia de Buenos Aires tiene que ser el motor del crecimiento".

Al respecto de las autonomías municipales, el candidato de Patricia Bullrich afirmó: “El Estado provincial debe estar presente en los municipios para resolver los problemas de los bonaerenses sin que tengan que ir los intendentes y los ciudadanos a La Plata. Dándole más autonomía a los municipios. Estamos evaluando la propuesta de Esteban Bullrich de dividir la provincia en cinco regiones, que tiene lógica productiva, y social”.

Por último, Javier Iguacel se refirió al gasto de la política, en particular de la Legislatura bonaerense: “El primer proyecto que voy a mandar a la Legislatura tiene que ver con la reducción del gasto político y de los privilegios de la política. Especialmente de la Legislatura bonaerense. Con que haya un puñado de asesores por bloque no haya más módulos, más dadivas, ni nada. Solo con eso te ahorras 20 mil millones de pesos”.