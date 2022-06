La jugada triple de la defensa de Sergio Salgado para evitar su detención

Ayer por la tarde se conoció un nuevo revés judicial para el exintendente de Santa Rosa, Sergio Salgado. La Corte Suprema de la Nación rechazó el recurso de queja que había presentado la defensa de Salgado entendiendo que hubo "incumplimientos de los recaudos establecidos en el reglamento sobre los escritos de interposición del recurso extraordinario y del recurso de queja". Es decir, errores formales en la presentación. Para evitar que esto derive en la detención del exintendente, el abogado Carlos Moyano ya trabaja en distintas líneas de acción.

Por un lado, mediante un recurso de reposición pedirá que se revisen esas cuestiones formales por las que rechazan la queja, entendiendo que se siguieron todos los requisitos establecidos. A eso, el propio Salgado sumará un recurso "in forma pauperis", una medida excepcional que data de 1868 que aplica a "personas desvalidas y a quienes se ha hecho sufrir una prisión inmerecida". La misma permite a la Corte Suprema "por equidad, apartarse del rigor del derecho para reparar los efectos de una condenación injusta, de que no se apeló por ignorancia de los acusados o por descuido del defensor".

En ese punto el abogado Carlos Moyano marca un claro contraste entre el caso del exintendente Luis Lobos y Salgado. Mientras que el primero tiene una lujosa vivienda que aún debe justificar, el segundo "vive en una casita rural con sus padres".

Lobos fue condenado y con cumplimiento de prisión efectiva.

Por otro lado, Moyano entiende que tres de las cuatro causas por las que Salgado fue condenado en 2018 ya están prescriptas. "En las causas por malversación de fondos y desobediencia el tribunal de San Martín ya confirmó la prescripción. Entendemos que la causa de fraude a la administración pública en grado de tentativa también prescribió y vamos a presentar ese pedido. Solo queda la causa de concusión por el estacionamiento del predio de La Salada", sostuvo.

A Salgado lo condenaron por cuatro hechos diferentes. . En concreto fue encontrado culpable de concusión en el manejo del dinero de la playa de estacionamiento del predio de La Salada; malversación de fondos públicos que debían destinarse a una planta de destete de ganado; desobediencia por no haber cumplido con un pedido de informes realizado por el fiscal adjunto de Investigaciones Administrativas de la Fiscalía de Estado; y administración fraudulenta por presentar facturas truchas de provisión de combustible.

Según Moyano el único delito que no ha prescripto es el de concusión pero no debería ejecutarse la pena. "Siempre pueden encontrar un argumento si quieren detener. Algunos mejor fundados que otros. Pero para mi no deben detenerlo", esgrimió y dijo que por si eso ocurre presentarán un habeas corpus preventivo.

Sobre la espalda de Salgado pesa una condena a 5 años de prisión pero a diferencia del caso Lobos al exintendente de Santa Rosa le concedieron el recurso presentado para que la pena no se ejecute hasta que no esté firme. Si bien el revés de la Corte Suprema de la Nación puede interpretarse como el fin de las vías recursivas, para el abogado defensor los cinco años de prisión se determinaron en base a la suma de cuatro delitos, tres de los cuales están prescriptos.

El exintendente ya estuvo tras las rejas de forma preventiva antes de la sentencia pero obtuvo su libertad en el año 2016. Ahora la pelota quedó en manos de la Suprema Corte de Mendoza que deberá expedirse sobre el tema y determinar el futuro del exintendente peronista.