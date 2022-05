Los errores económicos de Cristina Fernández de Kirchner en su discurso

En su primera columna tras el discurso de Cristina Fernández Kirchner en la provincia de Chaco, el economista de MDZ Radio, Carlos Burgueño, analizó algunas declaraciones de la vicepresidenta. Cuestionó ciertos pensamientos económicos de la líder del kirchnerismo y dijo que "no aprendimos nada".

Cristina Fernández de Kirchner protestó porque no quedó nada del superávit comercial de aproximadamente 14 mil millones de dólares que hubo el año pasado. Entonces Burgueño se preguntó: "¿No le consultó a (Carlos) Heller, por ejemplo, que lo tiene ahí cerca, sobre por qué no hubo reservas? Heller le hubiera dicho que pagamos cerca de 9 mil millones de dólares de deudas al FMI y de vencimiento de deudas de privados".

El economista explicó que se abonó deuda a privados y a organismos financieros internacionales por casi 4.500 millones de dólares pero fundamentalmente hubo dólares demandados por los privados, básicamente, para producir.

Cristina Fernández de Kirchner cuestionó el rumbo económico del Gobierno en Chaco.

Luego, el columnista le dio la razón a Cristina Fernández de Kirchner sobre que la inflación se da, en parte, por la falta de dólares y por la mentalidad bimonetaria de Argentina. "¿Quién está en contra de ese concepto?" -preguntó retóricamente-, pero dijo que el cuestionamiento ha de ser desde cuándo hay una política bimonetaria en el país.

Burgueño aclaró que faltan dólares porque generamos pocos y hay mucha demanda, por eso llegamos a la situación actual. Sin embargo, aseguró que "el problema no son los dólares, sino los pesos. El peso no se considera como una alternativa de resguardo de valor, entonces la gente se va a otro lado. Culturalmente en Argentina, la gente se resguarda en el dólar. Esto es hoy, cuando asumió Néstor Kirchner en 2003, durante los 90' y desde el Rodrigazo. Creer que ahora se descubrió el genoma del problema económico del país con la dolarización y a partir de aquí solucionamos todo diría que casi es una falta de respeto al análisis".

Finalmente, Burgueño cuestionó lo que rotuló como "el problema más grave del pensamiento económico de Cristina Fernández de Kirchner", que es "creer en serio que la emisión monetaria sin respaldo no es causante de inflación. No aprendimos nada".

"Lo que a mi me gustaría que Cristina Fernández de Kirchner debata es cómo llegamos a un equilibrio fiscal de una manera justa y socialmente equilibrada, para que el ajuste no lo pague el laburante. Ahí sí podemos discutir. Diferente es que el salario no sea la variable de ajuste, porque no puede ser que en 4 años la gente pierda el 20% de su poder adquisitivo", concluyó.